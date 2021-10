Laura di Centovetrine: eccola oggi ancora più bella!

Vediamo insieme che cosa sta facendo in questo momento Laura di Centovetrine e come è diventata dopo l’enorme successo televisivo.

Tutti noi abbiamo visto almeno una puntata della mitica soap opera italiana che è andata in onda anni fa, ovvero Centrovetrine.

E come non ricordarsi della mitica e bellissima, ma anche un po’ dark lady, Laura di Centovetrine.

Il programma è stato chiuso a luglio del 2015, ma è davvero impossibile dimenticarsi di loro.

Laura di Centovetrine eccola oggi!

La nota attrice che ha preso i panni di Laura Beccaria è interpretata da Elisabetta Coraini, ed ha girato in questo ruolo oltre tre mila puntate.

L’attrice è nata nel 1965, ed in precedenza aveva recitato anche in altre fiction, come I promessi Sposi, e Squadra Mobile.

Ma il grande successo di pubblico, per Elisabetta è arrivato solamente con Centovetrine, a partire dal 2001.

Una volta terminato il programma però sembra che della bella attrice si siano perse un po le tracce, ma lei ha continuato con la sua grande passione.

Nel mese di novembre del 2015 ha infatti fondato con i suoi amici di sempre un gruppo musicale professionale che si chiama Elisabetta Coraini & Kumalé.

Il gruppo suona musica anni 80 ma rivisitati in una chiave rock molto attuale, insomma da non perdere assolutamente.

Per quanto riguarda la vita privata, Centovetrine le ha fatto anche un grande regalo, ovvero l’amore con il regista Fabrizio Portalupi.

Elisabetta ha anche una figlia nata da una precedente relazione, ed oggi che ha 54 anni, non è assolutamente cambiata anzi, è sempre più bella, come possiamo vedere dalle immagini che pubblica sul suo profilo social di Instagram.

Chi la segue le fa sempre moltissimi complimenti e così non poteva essere diversamente, perchè la bellezza è davvero tanta per lei.

Anche voi siete d’accordo che con il passare degli anni Elisabetta non è assolutamente cambiata, anzi è diventata ancora più bella e sensuale?