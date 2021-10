Amici 21: Albe “Oggi mi fai svenire” che cosa sta succedendo

Ad Amici 21, la conduttrice Maria De Filippi fa una comunicazione molto importante all’allievo di Anna Pettinelli, Albe.

Albe è uno dei ragazzi più promettenti del talent di Amici 21. Ed è uno degli allievi dell’insegnante di canto Anna Pettinelli. Tra lui e la ballerina Serena sembra esserci del tenero, tanto che si sono scambiati più di un bacio.

Nella puntata andata in onda domenica, i due giovani allievi sono stati messi in mezzo proprio da Maria De Filippi: la presentatrice della trasmissione di Mediaset, infatti, ha mandato in onda un video in cui si vedono Serena ed Albe scambiarsi più di un bacio.

Ora, non si sa il motivo per il quale, ma l’allievo della Pettinelli sembra essersi cancellato da Instagram. Molti suoi fan hanno ipotizzato che c’entrava, in qualche modo, il lungo sfogo della sua, ormai, ex fidanzata, Giulia.

Infatti, non si sa se l’abbia tradita o meno con Serena, ma fatto sta che dallo sfogo di Giulia sembrerebbe così. Infatti, la ragazza ha scritto che è stata lasciata da Albe solo pochi giorni prima che uscissero le anticipazioni.

Amici 21: cosa succede ad Albe?

In ogni caso, l’account social del ragazzo è sparito: ora non sappiamo se sia stato lui a disattivarlo oppure perchè è stato segnalato.

Intanto, nella casa di Amici, la conduttrice Maria De Filippi ha fatto stare un pò sulle spine il cantante, dicendogli che gli doveva comunicare una cosa importante. Albe le ha risposto “Maria oggi mi fai svenire. Mi tremano le gambe“.

Alla fine, la De Filippi ha confessato che è arrivato primo nella classifica di Giorgia. La cantante era ospite nella puntata andata in onda domenica per fare una classifica. Ed Albe, con la sua Mille Voci è arrivato primo in classifica.

Ma qual è stato il suo premio per questo riconoscimento? La conduttrice glielo svela poco dopo, ovvero un’esibizione esclusiva in studio.

Ma le sorprese per Albe non sono finite qui. Infatti il suo secondo singolo verrà prodotto da Zef.

Insomma se volete saperne di più, da lunedì al venerdì Amici 21 vi aspetta con una nuova puntata, alle 16.10 circa, su Canale 5.