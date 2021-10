Vecchi vinili: se hai questi in casa valgono una fortuna

Vediamo insieme se in casa hai alcuni vinili di questi potresti essere veramente molto fortunato, vediamo meglio insieme.

Tutti noi, se non siamo proprio giovanissimi abbiamo avuto modo di sentire la musica tramite dei fantastici vinili.

Ma in case ne avete ancora alcuni? Oppure i vostri nonni, o qualche parente ve li ha lasciati? Alcuni valgono una fortuna, ecco quali.

Tantissime persone però hanno una particolare collezione, ovvero quella dei vinili, perchè sono un oggetto bellissimo ed anche d’epoca.

Vecchi vinili: questi valgono una fortuna

E’ vero che anche le cassette come i cd sono merce molto rara per ascoltare la musica che adesso è tutta digitale, ma solamente i vinili sono diventati collezionabili, per il momento.

Iniziamo con il dire che se ami la musica rock anni 60 potresti essere molto fortunato, se hai il vinile dei Led Zeppelin del 1969.

La primissima edizione con le lettere in azzurro vale dai 900 ai 1000 euro, e dello stesso valore ci sono anche “The Who Sell Out”, terzo lavoro in studio della band inglese.

Se invece sei particolarmente fortunato ed hai il vinile di Prince “The Black Album” vale addirittura 27.500 dollari.

Ma anche se hai “God Save the Queen” dei Sex Pistols sei molto fortunato, vale oltre 16.000 dollari.

Attenzione, questo è solamente per la versione della A&M, ovvero la casa discografica che per primo ha stampato le copie.

Ci sono anche i vinili italiani molto quotati, come quello di Vasco Rossi “Ma che vuoi che sia una canzone” vale circa 2 mila euro.

Anche se hai il vinile “ingresso libero” di Rino Gaetano, la casa discografica ne ha stampate pochissime copie.

Chi ne ha una di queste vale circa 1.400 euro, insomma siamo davvero molto fortunati se è così.

Se invece abbiamo un vinile di Adriano Celentano con Eraldo Volonté & His Rockers vale oltre 700 euro, insomma siamo molto fortunati.

Adesso andiamo tutti a vedere nella nostra collezione se abbiamo uno di questi incredibili vinili da collezione, potremmo aver fatto diventare una scoperta incredibile.