Maria De Filippi: arriva un comunicato che lascia tutti senza parole

Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo Maria De Filippi ha dovuto fare un comunicato particolare.

Tutti noi conosciamo la professionalità e la bravura della mitica Maria De Filippi, ma come mai è successo questo, ovvero che ha dovuto fare un comunicato?

A cosa si riferisce? Cerchiamo di capire insieme che cosa sta succedendo in queste ultimissime ore.

LEGGI ANCHE —> Isabella Ricci: l’abito che non ti aspetti da lei, sensualissimo!

In una recente puntata per quanto riguarda il talet Amici il ballerino Mattia ha eseguito una coreografia sulle note di Malafemmena, una canzone famosissima grazie al mitico Totò.

Amici: ecco il comunicato che tutti aspettavano!

La polemica è nata proprio sulla possibile censura per la parola in questione, Malafemmena, ed ha far notare l’accaduto è stato Gianni Valentino, il capo del progetto Totò Poetry Culture.

Si era palesata questa lamentela proprio tramite il suo profilo social, e sembra che sia accaduto per due volte.

Le parole dell’interessato erano state le seguenti:

“Per esigenze di ‘pulizia televisiva’, storpio una canzone eseguita da centinaia di interpreti e che dà il titolo a due film?”

LEGGI ANCHE —> Sabrina Salerno: Ecco il figlio in una delle pochissime immagini, è bellissimo

Le parole, ovviamente sono state riprese da vari giornali, ed è quindi arrivata la risposta direttamente da parte del programma per mettere fine a quanto era nato:

“… la trasmissione precisa che il brano in questione è stato eseguito “mille volte nel corso degli anni” con o senza la parte composta dalla parola ‘malafemmena”. Per quanto riguarda l’esibizione avvenuta in studio quest’anno la canzone è stata tagliata “a circa un minuto o poco più”.

Ma allora per quale motivo è stata fatta questa modifica? La risposta è molto semplice per esigenze di coreografia.

L’esibizione deve rimanere in un determinato tempo ed ovviamente deve rimanere la melodia della canzone, e per questo motivo hanno tolto due strofe al centro e quella finale.

E si fa anche notare, che la parole Malafemmina viene anche detto per presentare l’esibizione, quindi non era assolutamente loro intenzione censurare nulla.

Quindi probabilmente Gianni Valentino è incappato in un piccolo errore, come è successo poi hai vari giornali che ne hanno dato seguito.

Il comunicato di Amici, tramite il loro profilo social quindi mette fine alla questione Totò che era nata.

E voi cosa ne pensate dell’accaduto? Siete d’accordo con le parole dette da parte del talent condotto da Maria De Filippi?