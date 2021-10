Clarice: torna finalmente su Rai2, ecco la prima puntata in anteprima

Arrivano le anticipazioni di “Clarice”, la serie torna finalmente su Rai2 con importanti novità. Ecco cosa succederà

Finalmente arrivano le anticipazioni di Clarice su quella che sarà la quinta puntata. La serie non veniva trasmessa in Italia dal 23 aprile 2021, quando andò in onda il quarto episodio della fiction. In tanti aspettavano questo ritorno e finalmente saranno accontentati.

La prossima puntata di Clarice andrà in onda sabato 16 ottobre alle 22:40, su Rai 2. La prima stagione, quindi, riprenderà ad essere trasmessa e i fan della serie potranno finalmente sapere come andranno a finire le avventure dei protagonisti. Ecco cosa succederà.

Clarice: ecco cosa dicono le anticipazioni

Sabato 16 ottobre andrà in onda su Rai 2 la quinta puntata di Clarice. La serie, dunque, riprende ad essere trasmessa dopo un lungo stop durato quasi 6 mesi. La quinta puntata, delle dieci che compongono la prima stagione, si intitolerà “Nel labirinto della mente”.

Non ci saranno stravolgimenti della storia e la puntata riprenderà dallo stesso punto in cui si è interrotta. La quarta puntata, infatti, ci aveva lasciato con la scena in cui la protagonista Clarice viene narcotizzata da Luanne Felker, poi rivelatasi essere la dottoressa Marilyn Felker, che la torturerà con lo scopo di sapere dove si trova la giornalista Rebecca.

Le anticipazioni parlano di una Clarice che cercherà di convincere la Felker di non sapere nulla, ma senza successo. La protagonista, quindi, perderà conoscenza a causa delle scariche elettriche e, mentre è ancora svenuta, vedrà suo padre che le darà dei “suggerimenti” per provare a scappare.

Quando tutto sembrerà perduto, sarà l’amica di Clarice, Ardelia Mapp, a rendersi conto che la protagonista e sparita a non si trova. Proverà infatti a contattarla, ma senza successo. Allora darà l’allarme e, aiutata dai suoi colleghi, inizierà a cercare la sua amica.

Sarà la polizia a raggiungere la dottoressa Marilyn Felker e, una volta sul posto, inizierà lo scontro per liberare Clarice. Un ritorno dunque scoppiettante quello che ci aspetta. Non ci resta quindi che aspettare sabato 16 ottobre per vedere la quinta puntata.