Amici 21: 17 ottobre anticipazioni, due eliminati e la Celentano si vendica

Domenica 17 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Amici 21. Vediamo insieme cosa è successo durante la registrazione.

C’è già stata la registrazione di Amici 21 della puntata che vedremo in onda su Canale 5 la prossima domenica, il 17 ottobre.

Quello che sappiamo è che ci sono state due eliminazioni. Ma tra questi non ci sarebbe Flaza, allieva di Lorella Cuccarini.

Questa nuova puntata si apre proprio con l’insegnante che parla ancora un po’ con la sua allieva. La sua maglia, la settimana scorsa, è stata sospesa a causa del suo comportamento sbagliato all’interno della scuola.

Maria De Filippi, risentita dai suoi atteggiamenti, ha fatto una “ramanzina” su cosa significa in realtà stare in una scuola.

La showgirl ha spiegato il motivo per il quale ha voluto sospendere la maglia: vede infatti una sua eliminazione come una sconfitta, un fallimento.

Ma non può fare finta di nulla, quindi la sua maglia è ancora sospesa. Per questo Flaza deve abbandonare la studio.

Amici 21: due eliminati nella prossima puntata

Chi ha dovuto abbandonare la scuola definitivamente sono stati due allievi. La prima è stata Elisabetta, che la settimana scorsa era stata messa in sfida dalla sua coach, la Cuccarini. L’allieva ha perso contro Alessandra, che è entrata a far parte di Amici 21.

L’altro eliminato, invece, è stato un ballerino. La maestra di danza Classica, Alessandra Celentano, ha chiesto la sfida immediata per Matt, ma non perchè non lo ritiene all’altezza, anzi. Il suo intento è quello di metterlo alla prova con un ballerino di danza classica, che è al suo pari.

A decretare questa sfida è il ballerino albanese Kledi, che ha giudicato la sfida e ha deciso di far passare Guido.

Maria De Filippi ha fatto i complimenti per il comportamento che i ballerini hanno avuto in questa settimana. Non può fare lo stesso con i cantanti, che spesso si sono lamentati per le assegnazioni date.

Per questo motivo, è la stessa produzione a decidere la punizione: un’ora prima di registrare la puntata, ha dato agli allievi di canto dei brani da scegliere e preparare.

Alla fine sono state confermate tutte le felpe, tranne quello di Giacomo, allievo di Rudy Zerbi, che non era molto convinto del cantante.

Per saperne di più, l’appuntamento con Amici è per domenica 17 ottobre, su Canale 5, alle 14.00 circa.