Svelate le anticipazioni di Chicago Med. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate e quale sarà il finale segreto di Crockett

I fan più sfegatati di Chicago Med saranno sicuramente contenti di scoprire le anticipazioni di quella che sarà il gran finale di Chicago Med. La serie tv, dopo il grande successo raggiunto in questi anni, si avvia al termine della storia.

Il Medical Drama, amatissimo dai telespettatori, si avvierà dunque alla sua conclusione e oggi riusciremo a svelarvi alcune importanti anticipazioni, che mostreranno quello che succederà nelle prossime puntate e quale sarà il finale segreto di Crockett.

Chicago Med: ecco quale sarà il finale

Riparte Chicago Med e si avvia alla sua conclusione. I fan saranno sicuramente felicissimi di scoprire come andranno a finire le vicende dei protagonisti del Medical Drama e non vedono l’ora di sapere quale sarà il segreto di Crockett.

LEGGI ANCHE –> TALE E QUALE SHOW, LA FURIA DI ALBA PARIETTI: MAI VISTA COSÌ

In arrivo quindi ben 4 episodi inediti, in vista della puntata finale prevista per giovedì 14 ottobre. L’attesa era cresciuta a livelli smisurati, anche a causa della pandemia che ha rallentato le riprese e una brusca interruzione della produzione. Ma vediamo insieme le anticipazioni.

Continuano i guai per il chirurgo Marcel Crockett, questa volta alle prese con alcuni agenti che si sono presentati da lui con l’accusa di aver commesso un crimine 7 anni prima e con l’intenzione concreta di arrestarlo e portarlo via.

Occasione succulenta per la collega di Crockett, Natalie Manning che insospettita dal chirurgo protagonista della serie, coglierà la palla al balzo per scoprirne il segreto. Proprio per questo, Natalie scoprirà che Marcel in passato ha perso la sua adorata figlia. Elemento fondamentale per provare l’innocenza del medico.

Intanto, l’infermiera April Sexton confesserà ad Ethan di aver baciato Marcel. Choi romperà quindi la relazione con April e la caccerà di casa. Per una coppia che si lascia ci sarà invece una che si sposa: con Maggie Lockwood e Ben Campbell che convoleranno a nozze.

LEGGI ANCHE –> JOELE CACCIATO DA UOMINI E DONNE: ARRIVA LA VERITÀ DELLA CORTEGGIATRICE ILARIA

Insomma, il finale di Chicago Med si appresta ad essere ricco di colpi di scena e di interessanti sviluppi. Appuntamento quindi a giovedì 14 ottobre su Italia 1!