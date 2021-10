Gianna Nannini e l’incredibile sopresa per la figlia Penelope: ecco cosa ha regalato la cantante alla sua piccola bambina.

Vera e propria icona degli anni ’80 della musica italiana, Gianna Nannini è sicuramente una delle artiste più celebri degli ultimi quarant’anni, continuando ad avere ancora oggi un successo senza precedenti.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato ben trenta album, realizzando record su record così come numeri pazzeschi ad ogni concerto. Sempre ribelle e mai banale, la Nannini è diventata anno dopo anno una vera icona e, nel 2010 ( all’età di ben 56 anni) è riuscita a diventare anche mamma.

La maternità della Nannini ha scatenato diverse polemiche, ma lei ha tirato dritto come al solito e, ispirata dalla figlia, ha composto nuove canzoni e si è goduta ancor di più la vita con la moglie Carla, facendo continuamente felice la piccola Penelope; ecco cosa le ha regalato di recente.

Gianna Nannini, l’incredibile regalo per la figlia Penelope

La Nannini, per quanto riguarda la sua vita privata, non è molto attiva sui social e, solitamente, preferisce godersi in intimità i piccoli momenti della sua vita quotidiana.

Questa volta però, per la figlia Penelope, ha fatto un’ eccezione ed ha condiviso sul suo profilo Instagram la bellissima reazione della figlia ad un suo regalo; in casa già abitava un cagnolino di nome Cookie, ma l’artista toscana ha deciso di regalarne un altro alla piccola, chiamandolo Jolly.

Il nome, dato dalla piccola Penelope, nasconde un tenero retroscena; il primo cane avuto dalla Nannini, durante la sua infanzia a Siena, si chiamava proprio Jolly e dunque la cantante è stata sorpresa ed è rimasta commossa dalla scelta della figlia.

“Ha voluto chiamarlo così perché quando le cantavo le ninna nanne le raccontavo del mio primo ed unico cane prima di Cookie, un barboncino nero che si chiamava proprio Jolly” le parole della cantante, ricordando la sua infanzia.

“Cookie è già felicissimo del suo nuovo fratellino e anche noi!” prosegue la Nannini sui social, che ha fatto sì dunque che la famiglia si allargasse; Gianna, Carla, Penelope e Cookie hanno ora un nuovo membro da coccolare.

La Nannini vive ormai da diverso tempo a Londra insieme appunto a Carla; le due si sono sposate con rito civile proprio in Inghilterra per preservare sia la piccola chee la compagna, non essendoci leggi nel nostro paese (come sottolineato dalla cantante stessa) per garantire stabilità qualora lei dovesse venire a mancare.