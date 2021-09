L’Eredità, nuovi problemi col pubblico per Flavio Insinna: scoppia il caos al programma e il conduttore, ricordando i precedenti, trema.

Non sono stati di certo anni facili questi per Flavio Insinna, finito al centro delle polemiche per un suo comportamento non molto consono nei confronti del pubblico di Affari Tuoi.

Dopo un periodo buio lontano dalla Rai, il conduttore è tornato a prendersi la scena, conducendo per tutta l’estate Il pranzo è servito e poi Tutti a scuola; soprattutto però, in questi giorni ha esordito conducendo le nuove puntate de L’Eredità.

L’amato game show appassiona il pubblico ormai da tantissimi anni (addirittura dal 2002 con la storica prima edizione di Amadeus) ed è seguitissimo; dopo la prima puntata però, sono già nate le polemiche.

L’Eredità, il pubblico contro Flavio Insinna: scoppia il caos, la situazione

Questa edizione 2021/2022 ha portato tantissime novità all’interno del format, sia introducendo il nuovo gioco Metti-leva-cambia (che fa sperimentare i concorrenti con le parole) sia con un quiz settimanale che vedrà protagonisti i telespettatori a casa.

Dopo la prima puntata però, che ha visto grandi protagonisti due storici concorrenti, Paolo e Fabrizio, quest’ultimo campione in carica, sono già nate le prime polemiche alimentate proprio dal commento di uno dei due.

Fabrizio ha infatti espresso del disappunto su Twitter, e i vari telespettatori hanno avanzato delle ipotesi in merito dichiarando a chiare lettere la loro opinioni; a quanto emerge dai commenti, il pubblico lamenterebbe domande più facili fatte a Paolo, difendendo il campione.

Alcuni però tentano di smorzare i toni, prendendo le difese degli autori del programma e invitando tutti a non avanzare teorie complottistiche. “È la prima puntata .Godiamoci lo spettacolo” uno dei commenti.

A vincere, alla fine, è stato proprio Paolo, con Fabrizio che ha lasciato lo studio senza polemiche; la finalista è stata però Paola, che alla ghigliottina non è riuscita perà ad indovinare la parola misteriosa.

Dal canto suo Insinna sembra aver gestito bene la situazione, e continua a condurre il programma affiancato dalla confermatissima Ginevra Pisani e dalla new entry Samira Lui (che ha preso il posto di Sara Arfaoui) come professoresse.

Ulteriori polemiche sono però dietro l’angolo e tutti si chiedono se il conduttore riuscirà a mantenere i nervi saldi e a gestire la situazione: lo scopriremo nei prossimi mesi, mentre Flavio si gode la sua “rinascita” televisiva ed il prossimo ritorno nei panni del capitano Anceschi in Don Matteo.