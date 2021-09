Maria Elena Boschi spunta foto da giovane | Paffutella e con capelli neri | Diversissima

Le foto di Elena Maria Boschi da giovane stanno facendo il giro del web, capelli neri e viso paffutello, non sembra nemmeno lei. Vediamo com’è cambiata in questi anni l’ex ministro.

Maria Elena Boschi oltre ad essere affermata nel mondo della politica è anche una bellissima donna. L’ex ministro da sempre è il sogno proibito di moltissimi uomini, ma avete mai visto alcune sue foto da giovane? oltre ad essere molto diversa da oggi non sembra nemmeno lei.

Negli ultimi mesi la Boschi è stata spesso al centro dei gossip per via della sua relazione con uno degli uomini più affascinanti del momento, ovvero Giulio Berruti. I due in più di un’occasione sono stati paparazzati in atteggiamenti piuttosto intimi, tanto che il settimane Diva e Donna ha definito uno loro scatto come “la foto più sexy dell’anno“.

Ma non solo, l’ex ministro durante la trasmissione di Silvia Toffanin ha utlizzato queste parole per descrivere il suo compagno “Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”

Insomma i due oggi sono sempre più uniti e bisogna ammettere che Elena Maria Boschi da quando ha intrapreso questa frequentazione è diventata ancora più raggiante. Riguardando alcune sue foto da giovane si fa fatica a riconoscerla, vediamo com’era qualche anni fa l’ex ministro.

Maria Elena Boschi: le foto da giovane dell’ex ministro, è irriconoscibile