Imma Battaglia arriva l’annuncio: la moglie di Eva Grimaldi pronta al (secondo) grande passo

Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno da poco festeggiato i due anni di matrimonio. Nelle ultime ore è arrivata una bellissima notizia riguardante la leader del movimento LGBTQ. La donna sarebbe pronta a compiere un secondo grande passo in politica. Vediamo di cosa si tratta.

Imma Battaglia è un’attivista e leader del movimento LGBTQ molto apprezzata nel mondo della politica.

La donna da sempre si batte nella lotta per i diritti civili, ma non solo, Imma è impegnata in politica dal 2009 quando per la prima volta si è candidata al fianco di Nichi Vendola con il partito sinistra e libertà. Da quel momento la donna ha capito quale fosse realmente la sua passione e ha iniziato a dedicarsi totalmente in questo settore.

Nel 2019 è riuscita a realizzare un altro suo sogno, ovvero sposare la donna che ama, Eva Grimaldi, amatissima dai telespettatori grazie alle sue ultime partecipazione come Pechino Express e L’isola Dei Famosi. Grazie a lei, il pubblico da casa, ha potuto conoscere meglio la bellissima storia d’amore che c’è tra le due donne.

Nelle ultime ore Imma ha annunciato un altro importante traguardo per la sua carriera. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Imma Battagli pronta a un nuovo grande passo

Imma Battaglia è pronta a compiere un nuovo grande passo per la sua carriera in politica, la donna ha deciso di candidarsi come sindaco di Roma.

La Battaglia, in diverse intervista ha dichiarato che la città di Roma ha bisogno di una donna come lei per prendersene cura. Imma sembra avere le idee molto chiare e ha già in mente alcuni cambiamenti che andrebbero apportati alla capitale a partire dai miglioramenti nella circolazione, metodi di smaltimento della spazzatura innovativi e la riforma amministrativa.

Ovviamente sua moglie Eva è tra le prime sostenitrici e non vede l’ora che Imma possa riuscire a realizzare il suo grande sogno.

