Scopriamo insieme chi è Valentina Fontana, la bellissima moglie del giornalista e saggista Gianluigi Nuzzi.

Gianluigi Nuzzi, classe 1969, è un giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano. Inizia a scrivere all’età di soli 12 anni per il fumetto di Topolino e nel 1996 diventa ufficialmente giornalista. Nel corso della sua carriera ha collaborato per diversi giornali, dal Corriere della Sera, a Il Giornale, ma anche Panorama e Espansione.

Nel 2009, il suo libro inchiesta Vaticano S.p.a. diventa un best seller e viene tradotto in ben quattordici lingue, traguardo che gli permetterà di affermare la sua fama e la sua notorietà. In seguito, nel 2013, debutta come conduttore presso le trasmissioni targate Mediaset.

Da più di dieci anni infatti, Nuzzi ci fa compagnia al timone di programmi come Quarto Grado, Videonews e Segreti e Delitti, specializzandosi principalmente in fatti di cronaca e cronaca nera.

E’ stata proprio la sua passione per la scrittura ad unirlo all’attuale compagna e moglie: conosciamo quindi meglio la donna che ha rubato il cuore dello scrittore pluripremiato.

Chi è Valentina Fontana, la moglie di Gianluigi Nuzzi

Valentina Fontana, moglie di Gianluigi Nuzzi da quasi vent’anni, si è laureata in Lettere presso l’Università Statale di Milano e, successivamente, ha deciso di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro. Ad unirla con lo scrittore best seller è stata proprio la passione per la scrittura: anche Valentina infatti è una giornalista freelance e collabora con diverse testate – come Libero e Il Giornale.

Inoltre, la donna è anche amministratore delegato della VisVerbi s.r.l. – società di comunicazioni e pubbliche relazioni. Insomma, una vera e propria donna in carriera che però è riuscita a non rinunciare al piacere di avere una famiglia.

Valentina Fontana infatti, oltre che essere una donna di successo, è anche una bravissima mamma. Lei e Nuzzi hanno avuto due figli: Edoardo nato nel 2007 e Giovanni venuto alla luce nel 2010.

Il legame matrimoniale è fortissimo, tanto che lo stesso Nuzzi ha dichiarato in più di un’intervista di essere follemente innamorato della sua donna. Inoltre, è proprio Valentina a spingerlo a scrivere il più possibile per non perdere mai il suo incredibile talento.