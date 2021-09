Francesco Renga ha una nuova compagna, si chiama Diana ed è bellissima. Vediamo insieme chi ha preso il posto di Ambra Angiolini, ex storica del cantante.

Francesco Renga è sicuramente uno dei cantanti più amati in Italia, la sua voce è inconfondibile e le sue canzoni continuano a farci cantare a squarcia gola.

Nell’ultimo periodo è spesso finito al centro dei gossip per via della sua vita sentimentale, i fan per molti anni hanno sperato in un ritorno di fiamma con Ambra Angiolini, sua ex storica con cui ha anche avuto due splendidi figli: Jolanda e Leonardo.

Francesco e Ambra si sono lasciati da ormai moltissimo tempo ed entrambi si sono rifatti una vita. Anche il cantante ha finalmente trovato l’amore, ora è fidanzato con Diana, vediamo nel dettaglio chi è la bellissima donna.

Leggi anche->Alba Parietti ha due cugine famosissime: le conoscete benissimo, chi sono

Diana: la nuova fidanzata di Francesco Renga

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono stati insieme per ben 11 anni, purtroppo nel 2015 qualcosa si è rotto e i due si sono inspiegabilmente lasciati.

Oggi il cantate sembra aver trovato la serenità accanto ad un’altra donna, il suo nome è Diana Poloni ed è una ristoratrice bresciana.

Sembrerebbe che la loro storia in realtà vada avanti da ben 4 anni ma i due hanno ufficializzato la relazione solo recentemente. Ovviamente entrambi sono molto riservati e non pubblicano molte foto insieme, addirittura la ragazza ha i profili social completamente blindati, quindi avere informazioni sul suo conto è pressoché impossibile.

Leggi anche->Aurora Ramazzotti, addio a Goffredo: chi è e che lavoro fa il 25enne

A quanto dicono i due al momento sono molto innamorati e complici, per scoprire ulteriori informazioni non ci resta che aspettare le prossime news.