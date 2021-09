Andrea Iannone, la trasformazione del motociclista; com’era prima e com’è oggi il pilota MotoGp ex di Belen Rodriguez.

Tra Ducati, Suzuki e Aprilia, da tanti anni vediamo Andrea Iannone in sella ad una moto correre in pista; in questi ultimi anni, Iannone è però finito al centro della cronaca anche per la sua relazione con la showgirl Argentina Belen Rodriguez, una delle più chiacchierate dell’ultimo decennio.

Oltre alla Rodriguez, Iannone è stato anche con l’influencer ed ex di Uomini e Donne Giulia De Lellis, ma entrambe le storie sono naufragate ed entrambe le donne sono felicemente impegnate con altri uomini.

La Rodriguez però ha spinto Iannone a farsi qualche “ritocchino” estetico; com’era prima il pilota e com’è invece oggi.

Andrea Iannone, la trasformazione del pilota: ieri e oggi

Da quando lo abbiamo visto giovanissimo in Classe 152 e Moto2, il 32enne di Vasto è ovviamente cresciuto e, di conseguenza, anche i suoi lineamenti sono maturati col passare del tempo.

A quanto pare, sarebbe stata proprio l’ex-fidanzata Belen a “suggerire” qualche “ritocchino” al pilota; lo stesso Iannone non ha mai nascosto l’intervento al naso (che si è rotto in un incidente avuto in precedenza), meno pronunciato ora rispetto a quando era più giovane.

In molti hanno ipotizzato anche un intervento diretto sugli zigomi, azione che però Iannone ha sempre smentito, dichiarando di essere troppo giovane per questo tipo di cose e di non essere stato influenzato in alcun modo da Belen (anche lei spesso e volentieri “accusata” di essersi fatta qualche ritocchino di troppo).

A distanza di anni dalla rottura con Belen, anche Iannone ha ritrovato l’amore dopo il breve flirt con la modella sudamericana Carmen Victoria Rodriguez; la sua nuova fiamma sarebbe la fashion stylist Gaia Maria Miracapillo e i due sarebbero stati colti in effusioni dai paparazzi questa estate.