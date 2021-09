Uomini e Donne trono over, che fine ha fatto Angela di Iorio? Ecco la dama oggi

Che fine ha fatto Angela di Iorio, dama del trono over di Uomini e Donne? Ecco cosa fa oggi dopo il dating show di Maria De Filippi

Che fine ha fatto Angela di Iorio? In tanti vogliono sapere cosa fa oggi la dama del trono over di Uomini e Donne, programma trasmesso su Canale 5 e condotto dalla grande Maria De Filippi. Spesso si perdono le tracce dei protagonisti del programma, ma ecco cosa fa oggi dopo lo show di Mediaset.

Il programma Uomini e Donne ha lanciato numerosissimi personaggi del mondo dello spettacolo, questi hanno raggiunto grande successo e notorietà. Ma altri, a volte, spariscono dai radar della tv e si sa poco di loro. Parliamo infatti di Angela di Iorio, ve la ricordate? Ecco la dama oggi.

Angela di Iorio, ecco che fine ha fatto la dama del trono over di Uomini e Donne

Angela di Iorio si è fatta conoscere e ha acquisito notorietà grazie alla sua partecipazione al programma Uomini e Donne. La dama del trono over della trasmissione di Maria De Filippi si è certamente fatta notare grazie al suo carattere e alla sua figura sempre coinvolta da polemiche.

In tanti, infatti, accusavano la dama di Uomini e Donne di voler partecipare al programma solo per trovare e fidanzarsi con un uomo facoltoso e ricco, in modo da garantirle una vita agiata. Inoltre, sono arrivate anche accuse molto pesanti, come quella di Benny che ha messo in dubbio l’età della di Iorio.

È stata proprio questa la causa del suo abbandono, tra le lacrime, del programma Uomini e Donne. Ma oggi, lontano dagli schermi Mediaset, si fa comunque sentire grazie ai contenuti che diffonde sui suoi profili social per tenere aggiornati i suoi fan e telespettatori del programma.

Oggi la di Iorio dedica il suo tempo alla sua famiglia e ai suoi nipotini. In tanti si chiedono se tornerà in televisione, ma a quanto pare la possibilità è veramente bassa. Inoltre, la ex dama del trono over di Uomini e Donne ha più volte accusato Maria De Filippi di comportamenti scorretti.

Angela ha infatti più volte preteso delle scuse dalla De Filippi per i suoi atteggiamenti. Scuse che, però, non sono mai arrivate. Questo quindi fa pensare che i rapporti tra la di Iorio e la Mediaset siano ai minimi storici e che, quindi, un suo eventuale ritorno sarebbe praticamente impossibile.