Sophie Codegoni e Matteo, la verità sull’addio. Lei sgancia la bomba: “Lui è…”

Dopo la loro breve storia d’amore Sophie Codegoni dice la verità sull’addio. L’accusa è servita e Sophie dice: ”Lui è una brutta persona”

Sembrava una storia che avrebbe avuto un lieto fine, ma Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno terminato la loro relazione. Sophie parla della verità sull’addio e accusa Matteo, la bella ex tronista di Uomini e Donne dice: ”Matteo è una brutta persona”.

Non poteva finire peggio quindi la loro (breve) storia d’amore. Tra Sophie e Matteo Ranieri è finita in pochissimo tempo e, a quanto pare, non devono essersi lasciati serenamente. Da Sophie arriva la bomba sul suo ex fidanzato.

Sophie e Matteo, la verità sull’addio

Spesso le storie d’amore sembrano iniziare con il piede giusto, ma incappano in ostacoli fatti di incomprensioni, caratteri differenti e obiettivi incompatibili. Deve essere successo questo alla coppia Sophie Codegoni-Matteo Ranieri. I due non si sono lasciati bene e la bella ex di Uomini e Donne non si è risparmiata sulle accuse.

In un’intervista in occasione della sua partecipazione alla Casa del Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla relazione con Matteo Ranieri. La storia è finita male per entrambi e la bella Sophia ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo.

Il corteggiatore scelto dalla bella Sophia, a quanto pare, non si è rivelato essere la persona che si aspettava l’ex tronista, che non ha avuto peli sulla lingua. La 19enne modella varesina ha spiegato il suo punto di vista dicendo che la storia con Matteo è durata solo 2 settimane, fino a quando si è trova più single di prima.

La bellissima ex tronista ha dichiarato che la scelta di finirla è stata di Matteo, il quale le ha detto che ”Non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente…Insomma una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato”.

Al momento della scelta di Matteo Ranieri, Sophie sembrava decisa e abbagliata dal timido e bellissimo corteggiatore ligure. Ma, evidentemente, qualcosa dev’essere andato storto e la bella Sophie è rimasta delusa.