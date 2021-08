Non trovano pace Samantha e Alessio, l’ex tronista e l’ex corteggiatore continuano ad accusarsi pesantemente sui social.

L’ex tronista Samantha Curcio e il suo ex corteggiatore Alessio Ceniccola si sono conosciuti proprio negli studi Mediaset del dating show Uomini e Donne. I due sembravano essere molto affiatati e particolarmente complici, il loro percorso infatti fece innamorare i telespettatori italiani che seguono il programma su Canale5. Scontata fu, quindi, la scelta di Samantha che, come molti si aspettavano, scelse il simpatico corteggiatore Alessio.

L’idillio, però, durò ben poco. Dopo la fine del programma, la loro relazione proseguì appena qualche settimana, dopodiché cominciarono le discussioni che portarono poi alla fine della loro storia verso la fine di giugno.

Da allora, i due non si sono dati pace ed hanno continuato ad attaccarsi violentemente sui social. Oggi, dopo settimane dalla loro separazione, la stoccata finale è arrivata proprio da Samantha. Dovremo forse aspettarci una risposta da Ceniccola? Staremo a vedere.

Samantha Curcio svela dei terribili retroscena

Come abbiamo visto durante l’estate, la felicità e l’entusiasmo che legava Alessio e Samantha è durato solo qualche settimana e, insieme all’amore, nel corso del tempo è svanita anche la stima e il rispetto reciproco. Per tutta la stagione che sta volgendo al suo termine, i due hanno continuato ad attaccarsi ripetutamente: Samantha ha accusato l’ex fidanzato di poche attenzioni e di preferire le cosiddette ‘serate‘ a lei, mentre Alessio ha accusato l’ex tronista di non avere il coraggio di affrontarlo di persona, preferendo di ‘lavare i pacchi sporchi‘ alla mercé dei followers e del web.

L’ultima frecciatina è stata proprio la Curcio a lanciarla, in seguito alle illazioni di alcuni followers che la accusavano di non aver chiarito con Alessio solo a causa della sua ostinazione e del suo orgoglio. Samantha ha quindi deciso di replicare a tono: “Di inaccettabili e inammissibili ci sono state solo tante brutte parole dette a causa di una rabbia e delusioni infinite”.

Sembra quindi che gli ‘stracci‘ non siano volati solo su Instagram, ma anche in privato e tra i due sono state espresse parole imperdonabili. Sappiamo però che, in genere, Maria De Filippi ospita gli ex tronisti per un ultimo confronto in studio – proprio come fece all’inizio della scorsa stagione con Giovanna Abate e Sammy Hassan – chissà se la storica conduttrice permetterà ai due di esprimere le reciproche delusioni un’ultima volta.