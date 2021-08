Milly Carlucci, conoscete il figlio? Chi è il bellissimo manager 30enne

Avete mai visto il figlio di Milly Carlucci? Il suo nome è Patrick Donati ed è molto raro vederlo sui social: ecco tutte le informazioni che lo riguardano.

Lui è il figlio di Milly Carlucci, una tra le conduttrici più amate della tv. Stiamo parlando di Patrick Donati, nato dall’amore tra Milly e il marito Angelo Donati.

Oggi Patrick ha 30 anni ed è un attraente imprenditore di successo ma si tiene lontano dai social e dal mondo dello spettacolo: ecco che cosa fino ad ora è noto su di lui.

Sicuramente il fascino a Patrick non manca. Classe 1991, ha la stessa classe ed eleganza di mamma Milly. Come lui anche la sorella maggiore Angelica Krystle Donati, nata nel 1986 – una donna tosta e determinata, che ha seguito le orme del padre e si è lanciata nel mercato immobiliare riuscendo ad emergere e a farsi un nome.

Le poche foto che si possono trovare sui social di Patrick le dobbiamo proprio a lei: il fratello minore, infatti, non ama esporre la propria vita su Instagram o su Facebook ma durante qualche riunione di famiglia è stato immortalato dalla sorella.

Come è ormai chiaro, Patrick è molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata, al punto di non avere profili sui social. Avrebbe avuto la strada spianata nel mondo dello spettacolo grazie alla notorietà della madre, ma il ragazzo ha voluto costruirsi da solo la propria vita.

Dopo aver frequentato la Scuola Internazionale a Roma, infatti, ha studiato a Londra alla Regent’s University, laureandosi nel 2014 con il massimo dei voti e conseguendo un Master in strategia e innovazione nell’ambito finanziario ed economico. Non solo studio, però: a Londra Patrick ci è restato. Oggi il 30enne vive nella capitale inglese e lavora per una multinazionale, anche se mamma Milly qualche tempo fa aveva espresso le proprie preoccupazioni a riguardo. “Ha una settimana di ferie all’anno, perché queste aziende anglosassoni ti mettono sotto, ti fanno lavorare tanto“, aveva rivelato, aggiungendo, però, di essere contenta così. “Almeno così impara l’etica del lavoro, impara cosa vuol dire meritarsi uno stipendio“.

Spesso a Londra il ragazzo viene raggiunto anche dalla sorella Angelica Krystle che, a fasi alterne, vive nella stessa città anglosassone. Insieme si divertono come quando erano bambini e i due sono proprio inseparabili: non è un caso che le poche foto di Patrick che girano sul web provengano proprio dai profili social della sorella Angelica o di Milly.

Certo è che, pur essendo molto contento della sua vita a Londra, Patrick non vede l’ora di tornare in Italia ogni tanto per poter fare un saluto a mamma Milly, papà Angelo, e la sua amata Roma.

