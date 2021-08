Cristina Parodi, avete mai visto la giornalista da giovane? Incantevole

Cristina Parodi la conosciamo ormai per la sua presenza, da anni, in tv, ma l’avete mai vista da giovane? La giornalista era incantevole.

Da anni ormai conosciamo Cristina Parodi, bravissima giornalista che ha spopolato in tv a partire dagli anni ’80 e ’90; inizialmente, la Parodi si è affermata come giornalista sportiva, conducendo Calciomania insieme a Maurizio Mosca e poi da inviata a Pressing.

La vera svolta arriva però quando entra a far parte della nascente testata giornalistica delle tre reti Mediaset, che necessitava di giornalisti per lo scoppio della prima Guerra del Golfo; insieme al direttore Enrico Mentana e ad altri celebri giornalisti come Clemente Mimun, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici, ha lanciato il TG5 conducendone inoltre la primissima edizione.

Classe ’64, ha esordito in tv a 24 anni, ma com’era Cristina quando era ancora più giovane? Incantevole.

Cristina Parodi da giovane, incantevole come sempre

Oltre alla tanta bravura e intelligenza, Cristina è dotata da sempre (così come la sorella Benedetta) di un grande fascino e di tanta eleganza; qualità che, come possiamo vedere, ha sempre avuto e non ha perso nel corso del tempo.

Leggi anche –> Benedetta Rossi fa preoccupare i fan: la confessione sulla sua vita privata, momento delicato

Su Instagram, la stessa conduttrice ha postato alcuni suoi scatti da giovanissima, proprio mentre sta vivendo una seconda giovinezza alla soglia dei 60 anni; con un pieno look anni ’80 e anche in bianco nero, la Parodi è davvero incantevole.

In molti forse non sanno che, dopo la laurea triennale in Lettere Moderne, Cristina ha tentato una carriera agonistica come tennista, che poi si è conclusa; da qui l’inizio della sua professione di giornalista televisiva.

Leggi anche –> Grande Fratello, ricordate Ascanio e Katia? Eccoli oggi, come sono e cosa fanno

Dopo gli inizi in Mediaset e un passaggio a LA7 (dove lavora la sorella Benedetta), la conduttrice è stata in questi anni impegnata con programmi Rai; dopo Domenica In e La prima volta, ha condotto lo scorso anno per Rai 5 il Premio campiello.