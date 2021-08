Bellissimo e adorabile, l’amico fedele di Stefano di Martino è l’insolito protagonista dell’attenzione del pubblico

Da lui non si separa mai, lo ama e protegge come un membro della sua famiglia. Stefano De Martino e il suo adorabile cane sono inseparabili e il bellissimo ballerino napoletano lo porta spesso con sé.

Difficilmente, infatti, De Martino si separa dal suo adorato amico, tanto da apparire spesso in pubblico proprio in sua compagnia. Per questo una foto scattata di recente ha attirato grande curiosità sull’adorabile cane di Stefano De Martino.

Ecco chi è l’inseparabile cane di Stefano De Martino

Questa volta al centro della scena non c’è il talentuoso e affascinante ballerino napoletano. In uno scatto pubblicato di recente, De Martino è in compagnia del suo bellissimo cane, il quale ha suscitato tenerezza e curiosità.

LEGGI ANCHE –> IL VOLO, QUANTO GUADAGNANO I TRE TENORI ITALIANI? ECCO LE CIFRE

Protagonista degli scatti dei paparazzi è infatti Choco, nome scelto proprio per il suo colore marroncino che ricorda quello del cioccolato. Il simpatico Choco è adorabile, e ha immediatamente scatenato gli amanti degli animali e del bellissimo Stefano.

I due sono legatissimi, e Stefano si dedica quotidianamente alla cura del suo amico. Il bellissimo cane è un fedele amico di giochi, non solo per Stefano, ma anche per suo figlio Santiago, che adora il magnifico labrador come suo papà.

Solo pochi mesi fa, Stefano aveva pubblicato una foto di Choco ancora cucciolo, piccolissimo e fragile. Ora sembra che il tenero animale stia crescendo bene e che Stefano sia felice della sua compagnia.

LEGGI ANCHE –> AMICI, CHE FINE HA FATTO ANTONINO? ECCOLO OGGI, IRRICONOSCIBILE

L’ex marito di Belen Rodriguez ha deciso di condividere con i suoi fan anche un video del tenero cucciolo. Nelle immagini si vede Stefano che accarezza il piccolo che, rilassato e gratificato, si addormenta dolcemente. Una splendida coppia!