Ornella Muti e Naike Rivelli, avete mai visto dove vivono? Vecchia abbazia

Ornella Muti e Naike Rivelli sembrano sorelle più che madre e figlia. Molto vicine anagraficamente e contraddistinte da una somiglianza impressionante, sono praticamente inseparabili. Da qualche anno vivono insieme in un posto davvero insolito e poco conosciuto.

Ornella Muti ha fatto il suo esordio giovanissima al cinema e dagli anni Settanta a oggi ha lavorato con i più grandi attori e registi del cinema italiano, legando il suo bellissimo volto ad alcuni titoli indimenticabili come Romanzo popolare di Mario Monicelli (1974), La stanza del vescovo (1977) e Primo amore (1978) di Dino Risi. Negli anni Ottanta la ricordiamo fare coppia con Adriano Celentano in due commedie di grande successo Il bisbetico domato e Innamorato pazzo di Castellano e Pipolo. Nel 2012 l’attrice italiana – che ha recitato anche in alcune produzioni internazionali come Flash Gordon (1980) – ha fatto parte del cast del film di Woody Allen To Rome with Love.

Insomma, una carriera decisamente stellare la sua, ricca di successi e di premi, che le ha permesso di recitare al fianco di grandissimi attori italiani e internazionali: solo per citarne alcuni Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Gérard Depardieu, Ben Gazzara.

LEGGI ANCHE —> “Avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba”: il tradimento di Ornella Muti e Celentano

Anche la sua vita sentimentale è stata piuttosto movimentata: l’attrice è stata sposata due volte: con l’attore Alessio Orano, dal 1975 al 1981, e dal 1988 al 1996 con Federico Fachinetti. Ha tre figli: oltre a Naike Rivelli, la più grande, nata nel 1974 e di cui la Muti non ha mai rivelato la paternità, ci sono Carolina e Andrea, avuti dal matrimonio con Fachinetti. Ha tre nipoti, Akash (figlio di Naike), Alessandro e Giulia (figli di Carolina).

LEGGI ANCHE —> Ornella Muti: la figlia ricorda, in modo dolcissimo, il compagno scomparso

In particolare con la prima figlia Naike, Ornella ha un legame molto stretto e le due sembrano praticamente sorelle, sia per la vicinanza anagrafica (Naike è nata quando Ornella aveva appena 19 anni) sia per la somiglianza fisica. Da qualche anno Ornella e Naike hanno deciso di andare a vivere insieme e per farlo hanno scelto un posto davvero particolare, lontano dal glamour e dalla mondanità, in completa tranquillità e a contatto con la natura.

Lontano dai riflettori: Ornella Muti e Naike Rivelli tra yoga e natura

Naike e Ornella hanno scelto come loro dimora un meraviglioso casolare, anzi in realtà si tratta di una vecchia abbazia in un piccolo paese in provincia di Alessandria, Lerma, non molto lontano da Ovada.

Si tratta di un posto magico, un vero e proprio rifugio. La Muti ha raccontato che da quando si sono trasferite a vivere in campagna con la figlia ha completamente cambiato vita: oltre a Naike, gode della compagnia degli altri due figli, Carolina e Andrea, dei tre nipoti e degli amici più cari.

Nella loro casa in campagna le due donne sembrano condurre una vita molto tranquilla e scandita dai ritmi lenti della natura.

Spesso vediamo Ornella e Naike in foto postate sui rispettivi profili social impegnate in sessioni di yoga o insieme ai loro animali, dei teneri cani e simpatici maialini.