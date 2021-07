La conduttrice Maria De Filippi ha parlato della sua vita coniugale con Maurizio Costanzo, in particolar modo di un rifiuto del noto giornalista. Ecco le sue parole.

La rivelazione di Maria De Filippi

Loro sono di certo la grande coppia della televisione italiana. Da una parte la regina indiscussa di casa Mediaset, ideatrice e conduttrici di alcuni die più grandi successi del Biscione. Lui, giornalista e conduttore, decano del piccolo schermo. Stiamo parlando di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, convolati a nozze il 28 agosto del 1995. I due sono sempre stati molto schivi sulla loro vita privata, nonostante l’enorme fama. Hanno sempre cercato di tenere la loro relazione lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Ecco perché le parole di De Filippi, che ha raccontato un aneddoto sulla vita di coppia, sorprendono i suoi tantissimi fans. In una recente intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, la conduttrice di C’è Posta per te ha rivelato: “Ho Netflix, ho visto La Casa di Carta ma anche Suits e Sherlock. Maurizio le serie televisive non le vede perché le odia”.

E ancora: “La prima serie che gli feci scoprire fu H24: guardammo il primo episodio e, quando gli proposi di andare avanti, mi guardò e mi disse che ero pazza. Ha paura che una serie gli crei dipendenza, ed è per questo che non vuole vederle”. La conduttrice ha parlato delle sue serie televisive che, a quanto pare, non guarda in compagnia con Maurizio Costanzo. Ha continuao: ”Quello non mi ha creato nessuna dipendenza perché ho smesso di guardarlo tre anni fa. Le regole del delitto perfetto, per esempio, l’ho vista tutta e mi è piaciuta: l’ho trovata onesta. Grey’s a un certo punto l’ho trovata disonesta. Sarà che, come una stupida, mi andavo a leggere le anticipazioni, e questo mi toglieva ogni attrattiva. Detto questo, trovo geniale Shonda Rhimes”.

Oltre 25 anni di matrimonio con Costanzo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il prossimo agosto, festeggeranno il loro 26esimo anno di matrimonio. I due si stanno godendo le meritate vacanze in attesa della nuova stagione televisiva.

La coppia ha un figlio, Gabriele, preso in affido nel 2002 e poi adottato nel 2004. Oggi, Gabriele Costanzo, è un autore ed è membro dello staff di mamma De Filippi.