La conduttrice ed attrice, Ambra Angiolini, ha rivelato alcuni aneddoti sulla sua relazione d’amore con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Le parole di Ambra Angiolini

Lei è una delle attrici e conduttrici più amate dal grande pubblico televisivo. Indimenticabile protagonista di Non è la Rai, sin da giovanissima ha scalato le vette del mondo della televisione e non solo. Stiamo parlando chiaramente di Ambra Angiolini che vive un bellissimo momento sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Reduce dal successo della seconda stagione de Il Silenzio dell’acqua, l’attrice ha debuttato anche in libreria. Il suo lavoro, il libro autobiografico InFame è stato un’autentica rivelazione. Angiolini, nel romanzo, racconta la sua lotta contro il mostro della bulimia. Recentemente ha condotto insieme a Lillo Petrolo il Concertone del Primo Maggio.

Ambra Angiolini vive una bellissima storia d’amore con l’allenatore, tornato quest’anno a Torino, della Juventus Massimiliano Allegri. E proprio del noto mister livornese, l’attrice ha parlato in una recente intervista, Ha spiegato: “Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro. Mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia”. Insomma, tra i due le cose vanno alla grande, con buona pace dei rumors che annunciavano una crisi di coppia.

Vita privata di Ambra Angiolini

L’attrice ha avuto una lunga storia d’amore con il cantante Francesco Renga, dal 2004 al 2015. La coppia ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. I due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che a Brescia sono vicini. Recentemente si sono rivisti proprio in occasione del Concertone a Roma e si sono salutati affettuosamente.

Dal 2017, dopo un periodo complicato seguito alla rottura con il cantante Renga, Ambra Angiolini ha ritrovato l’amore con l’allenatore Massimiliano Allegri. Nonostante si sia parlato, in più di un’occasione, del grande passo, al momento la coppia non parrebbe intenzionata a sposarsi. Allegri, da questa estate è tornato a Torino per allenare la Juventus e dovrà fare da spola tra la città piemontese e Brescia.