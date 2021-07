L’opinionista di Uomini e Donne, l’ex ballerino Gianni Sperti ha rivelato un suo grande segreto. Ecco di cosa si tratta.

I dubbi sull’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti

Lui è certamente uno dei grandi protagonisti, da quasi vent’anni, del programma cult di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Stiamo parlando dell’ex ballerino Gianni Sperti. In queste settimane fervono i preparativi per la nuova stagione del programma, che dovrebbe partire dalla seconda metà di settembre. A quando parte ci saranno delle conferme, mentre per la prima volta una donna transessuale siederà sul trono. Non dovrebbe mancare – ma il condizionale sembra d’obbligo – la storica dama torinese del trono over, Gemma Galgani. Negli ultimi tempi, la storica rivale di Tina Cipollari è stata accusata di essere ricorsa a dei ritocchi estetici.

Ci sono utenti che hanno messo in evidenza alcuni strani atteggiamenti di Gemma Galgani, come alcuni scatti in cui nasconde il viso. Per loro – ma va chiarito che si tratta di semplici congetture – potrebbe trattarsi di un ritocco al naso o di un lifting. Un tema, quello del ricorso alla chirurgia estetica, di cui si discute molto a Uomini e Donne. A finire nel mirino è stato anche Gianni Sperti, che però, questa volta, ha ammesso la verità. L’ex ballerino era sempre stato molto vago sulla questione.

La rivelazione dell’ex ballerino dopo diverso tempo

Dialogando con i suoi follower, l’opinionista del programma Mediaset ha spiegato: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ho rifatto il minimo indispensabile”. L’ex ballerino non ha però specificato a quali interventi si sia sottoposto.Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, nella sua consueta rubrica Un and down, ha fatto notare: “Di fronte all’evidenza ha ammesso”.

Ed ha continuato: “Rifatto lui? Per carità si è sempre schernito, poi di fronte all’evidenza dei fatti l’ha ammesso. Se si sente bene così ha fatto quello che doveva fare”. Per il direttore del noto settimanale Gianni Sperti, nella sua posizione, dovrebbe aspettarsi domande del genere. Ad ogni modo i tanti followers dell’ex ballerino sembra abbiano apprezzato la sincerità.