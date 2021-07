Avete mai visto la celebre attrice e cantante con i capelli cortissimi? Romina Power sfoggia da anni un taglio lungo che le dona moltissimo, ma oggi vi mostriamo una versione dell’artista inedita!

Romina Power, una versione inedita della star

Romina Power è un’icona di bellezza internazionale. La sua folta chioma, bionda e lunga ha contribuito di certo alla formazione del suo stile unico ed inimitabile che via via negli anni si è creata. La cantante sfoggia un taglio di capelli, lungo anzi lunghissimo sin dagli esordi, quando era ancora una ragazzina.

Nonostante siano passati molti anni del suo esordio, Romina è tutt’oggi una donna dalla straordinaria bellezza e la sua acconciatura le dona ancora moltissimo. L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha uno stile personale e molto ricercato, lo stesso da anni, ma c’è stato un periodo della sua vita nel quale ha sfoggiato un taglio di capelli corto!

Lo scatto che risale a molti anni fa, la ritrae in una versione inedita. Romina era bellissima anche con i capelli cortissimi. La foto risale ai primi anni 70, prima ancora che la splendida cantante sposasse Al Bano. A quei tempi Romina era già una sta, aveva infatti recitato in ben 14 film e aveva trionfato al Festivalbar con la sua Acqua di mare.

Al Bano, conosce davvero bene la sua ex moglie

Al Bano, l’ex marito di Romina Power, qualche tempo fa ospite da Milly Carlucci nel suo programma Il Cantante Mascherato ha parlato della sua ex moglie. Il pubblico dello show credeva che sotto la maschera ci fosse proprio Romina, così Milly ha chiesto al cantante se gli fosse sorto il dubbio che si trattasse proprio di lei. “Se c’è Romina? Abbiamo cantato 30 anni insieme, ma una situazione del genere non l’ho mai vista”.

“lo escluderei categoricamente. Mo’ se è nata una nuova Romina in questi anni non lo so, ma lo escluderei totalmente anche perché un programma del genere lei non lo farebbe mai!. Non capitemi male, ma non avrebbe il coraggio di affrontare una situazione del genere. Sono convinto di non sbagliarmi”- ha detto Al Bano senza mezzi termini.