La cantante Tish è stata una delle allieve protagoniste della diciottesima edizione del talent di Amici. Ma cosa fa oggi? La giovane artista ha cambiato decisamente look. Ecco alcuni scatti.

Nuovo look per Tish

Voci cristallina, carattere forte e determinato, è stata una delle protagoniste, arrivando in finale e ad un passo dal podio, della diciottesima edizione di Amici. Nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stata spesso in concorrenza con la sua collega Giordana Angi, che arriverà seconda, mentre a vincere sarà Alberto Urso.

Ma cosa fa oggi la cantante Tish? Nome d’arte di Tijana Boric, ha recentemente stupito i suoi fans con un cambio look. Nella scuola più amata del piccolo schermo, la ricordiamo con i capelli rossi. La cantante amava inoltre truccarsi in modo eccentrico, look che ha contraddistinto tutto il suo percorso ad Amici. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Tish ha presentato il suo nuovo look. Capelli scuri, corti e ricci, con un taglio che sfiora appena le spalle.

Nella didascalia dello scatto, Tish annuncia che ci sono diversi progetti in cantiere. Chiaramente la giovane non ha certo smesso di inseguire il suo grande sogno. Di certo, Tish, fa spesso parlare di sé grazie ai suoi look sempre innovativi. L’artista ama spaziare e giocare con i suoi capelli. I fans sembrano apprezzare la nuova scelta, anche perché il taglio corto e riccio mette in risalto la sua enorme bellezza. I due puntiti sotto agli occhi sono dei tatuaggi, ma la cantante – anche durante il periodo di Amici – non ha mai voluto spiegare il loro significato.

Vita privata di Tish

Nata a Teslic, in Serbia, la famiglia di Tish si trasferì a Gorizia quando lei aveva tre anni. Artista poliedrica, impara sin da piccola a suonare diversi strumenti, come il violino, la chitarra, il basso e il pianoforte. Parla 6 lingue e inoltre è anche autrice dei testi da lei cantati.

Negli anni scorsi si è parlato di un flirt tra Tish e Alberto Urso, ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito l’indiscrezione. Anche se la cantante è molto riservata sulla sua vita privata, pare che abbia trovato l’amore. Si tratterebbe di Marco Locati, fumettista e fratello di Matteo Locati, batterista della band Pinguini Tattici Nucleari.