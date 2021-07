Amatissimo attore, protagonista di diverse fiction di successo, come Vite in fuga e Le tre rose di Eva, ha iniziato la sua carriera come tronista del programma Uomini e Donne. Avete capito di chi stiamo parlando?

Francesco Arca: dal trono alla recitazione

Nel 2005 divenne uno dei più seguiti personaggi televisivi dell’epoca. Fu infatti protagonista dell’edizione di quell’anno del programma cult di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, in qualità di tronista. In precedenza, Francesco Arca, si era già fatto conoscere dal grande pubblico come concorrente del reality Volere o volare. Negli studi di Cologno Monzese, dopo numerosi alti e bassi, l’ex tronista scelse la corteggiatrice Carla Velli. Una relazione molto discussa, che terminò qualche mese dopo la fine del programma. Oggi Arca è un amatissimo attore, reduce dal successo della fiction Vite in fuga. Ma l’ex tronista ha saputo farsi notare anche in altre grandi produzioni, come Incantesimo, Don Matteo e Che Dio ci aiuti.

Non solo tv. Francesco Arca, infatti, è stato diretto dal regista Ferzan Ozpetek nella pellicola del 2014 Allacciate le cinture. Il suo più grande successo resta certamente Bruno Attali, personaggio interpretato nella fiction di Canale 5, Le tre rose di Eva. Arca è uno dei pochissimi attori italiani a poter vantare di essere comparso in un film di James Bond, nel film Spectre. Inoltre, nel 2017 ha partecipato come concorrente al reality di Rai Due, Pechino Express, giungendo in semifinale in coppia con Rocco Giusti.

Vita privata di Francesco Arca

Francesco Arca, in una serie di interviste, ha rivelato di voler costruire una sua famiglia. Desiderio realizzato insieme alla sua compagna Irene Capuano. I due, oggi più innamorati che mai, hanno vissuto però un periodo altalenante. Ha raccontato l’attore: “Mi sono fidanzato la prima volta con lei alla vigilia della mia partecipazione a Uomini e donne, ma c’eravamo lasciati dopo un anno. Ci siamo rimessi insieme nel 2010, ma è durata fino al 2011″.

E ancora: “Poi, dopo tre anni di lontananza, nel settembre 2013, è scoppiato di nuovo, per la terza volta, l’amore tra noi. Come dire che la fiamma ora arde di più”. Nel 2015 i due diventano genitori di Maria Sole, mentre nel 2018 è nato il piccolo Brando Maria.