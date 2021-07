Una dedica, pubblicata sui social, che ha di certo sorpreso i tanti fans del cantante Enrico Nigiotti. Ecco cosa ha pubblicato l’artista.

Il post di Enrico Nigiotti

Artista talentuoso, carattere ribelle, Enrico Nigiotti, dopo una lunga gavetta è arrivato al grande successo. Un percorso composto da diversi talent. Nigiotti, infatti, nel 2017, ha partecipato, ed è giunto terzo, all’undicesima edizione del talent di Sky, X-Factor. Allora, il cantante, era membro della squadra Over 25 capitanata da Mara Maionchi. Ma, prima di quella esperienza, Nigiotti era già divenuto noto al grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione alla nona edizione del talent di Amici. In quell’occasione, da super favorito, lascio volontariamente il programma rinunciando alla sfida in favore dell’allora sua compagna Elena D’Amario. Un gesto che colpì molto i telespettatori. I due, dopo molti anni, si sono rivisti sempre negli studi di Cologno Monzese.

Nigiotti ha spiegato di non essersi mai pentito della scelta: “Avevo ricevuto un contratto discografico mentre ero qui e mi sono autoeliminato a tre puntate dalla finale. Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida con lei”. Molto attivo sui social, Nigiotti ha rivelato un suo grande amore segreto ai followers. Di chi si tratta? In una stories pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, l’artista fa gli auguri di compleanno alla bellissima attrice Natalie Portman. Scrive il cantante: “Auguri amore mio”.

Nuovi progetti per l’artista

Nel febbraio 2020, Enrico Nigiotti ha pubblicato Nigio, album registrato in studio. Come per tanti suoi altri colleghi, il cantante ha dovuto posticipare il suo tour. Al momento, le nuove dati sono state sposate al prossimo autunno e – salvo imprevisti – il tutto dovrebbe iniziare a novembre. In una recente intervista, Nigiotti ha parlato del suo ultimo lavoro. Il cantante ha spiegato che ha trovato ispirazione in seguito ad un ritiro sull’isola di Capraia.

Ha spiegato Nigiotti: “La cosa bella è il silenzio, c’è solo il rumore di fondo dell’acqua del mare e il paesaggio immenso. Il silenzio è una voglia di assorbire di più le emozioni che ti danno certe cose. In quel periodo ho scoperto tante parti di me, ho capito tante cose e parti diverse delle sensibilità”.