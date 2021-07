Ricordate Anbeta Toromani? Ecco cosa fa oggi e con un look totalmente diverso.

La ballerina Anbeta oggi

Lei è stata una delle grandi protagoniste di Saranno Famosi, programma antesignano dell’attuale Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi. Sono passati quasi vent’anni – era il 2002 – eppure nessuno dei fans della trasmissione ha di certo dimenticato la ballerina Anbeta Toromani. Uno dei primi grandi talenti sfornati dalla scuola di Maria De Filippi. In quell’edizione del format che da lì a breve avrebbe cambiato nome, Anbeta giunse seconda, dietro alla vincitrice della categoria ballo, Gilia Ottonello. Ma conquistò il cuore del grande pubblico televisivo. Talento purissimo, dedizione e tanto carisma. Doti che non passarono certo inosservate all’occhio esperto di Maria De Filippi che colse immediatamente il potenziale di Anbeta.

La conduttrice di Canale 5, infatti, la volle nello staff del gruppo dei professionisti, appena l’anno successivo. Anbeta Toromani è rimasta diversi anni nella scuola Mediaset. Nel 2014 è tornata come giudice e in seguito come tutor per la preparazione degli allievi alla fase Serale. Ha deciso poi di continuare la sua carriera lontano dagli studi di Cologno Monzese. Ma cosa fa oggi? Quasi 40enne, la ballerina è cambiata molto, come possiamo notare in questo scatto pubblicato sul suo account ufficiale Instagram. Anbeta si mostra in tutta la sua bellezza cristallina. Numerosi i likes dei suoi tantissimi followers.

Anbeta dopo Amici

Anbeta Toromani, dopo oltre 10 anni nello staff di Amici, ha deciso di lasciare e tornare al suo primo grande amore, il teatro. Dietro al suo addio al programma, inizialmente, si era parlato di uno scontro con Maria De Filippi. Secondo i rumors dell’epoca, Anbeta era stata di fatti ripresa varie dalla conduttrice a causa dei rimproveri troppo rigidi nei confronti degli allievi.

Ma oggi la sua carriera procede a gonfie vele. Anche nel campo sentimentale. Anbeta, infatti, vive una bellissima storia d’amore con Alessandro Macario, anch’egli ballerino. I due si sono conosciuto durante lo spettacolo de Il lago dei cigni. Ha raccontato la ballerina in una recente intervista: “La fatale scintilla non scoccò, quella sera. L’amore nacque qualche tempo dopo con ‘Romeo e Giulietta’. Quel balletto è stato per noi una sorta di Cupido”.