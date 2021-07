Sono stati per decenni la coppia d’oro della musica italiana, ma ricordate dove vivevano Albano Carrisi e Romina Power durante il loro matrimonio? Ecco la bellissima tenuta.

Il matrimonio tra Albano e Romina

Una delle coppie storiche del mondo dello spettacolo nostrano. Hanno fatto sognare più di una generazione di italiani. Stiamo parlando di Albano Carrisi e Romina Power, ma ricordate dove vivano i due durante il loro matrimonio? I due sono convolati a nozze nel luglio del ’70 e, per questioni lavorative, spesso si trovavano per lunghi periodi a Roma e Milano. Ma la loro residenza ufficiale è stata senz’altro la bellissima casa nella tenuta di Cellino San Marco, in Puglia. Una villa stupenda, circondata da immenso verde e diverse depandance. Nonostante, come sappiamo, Albano viva una storia d’amore con Loredana Lecciso – da cui è nata Jasmine Carrisi – Romina Power spesso si ritrova nella tenuta pugliese, in una delle piccole residenze all’interno. È accaduto, ad esempio, durante il primo lockdown causa Covid nel 2020.

Nell’immensa tenuta Albano ha potuto continuare la sua grande passione, ovvero la viticoltura. Il cantante, infatti, ha avviato un’azienda agricola per la produzione di un ottimo vino, molto ricercato dai ristoratori, e non solo, locali. La tenuta di Cellino San Marco si estende per oltre 60 ettari di bosco, denominato Bosco Aurito. All’interno è possibile soggiornare presso un agriturismo, dotato di ristorante e una fattoria didattica. La casa principale rispecchia il classico stile rustico. Prima della pandemia era possibile visitare il parco, diventato quasi un’attrazione turistica della zona.

La reunion artistica

Dopo oltre 12 anni l’ultima esibizione, Albano Carrisi e Romina Power sono tornati insieme sul palco. I due sono stati i grandi ospiti del Festival di Sanremo 2020. In progetto anche tour, poi stoppato dalla pandemia. Numerose le date previste, in particolar modo nei Paese dell’Est Europa, dove i due sono davvero amatissimi.

In una recente intervista rilasciata a Di Più Tv, Albano ha parlato del ritorno sul palco al fianco di Romina: “La gente ama vederci assieme. In fondo siamo stati insieme tanti anni. Non ho permesso alla nostra separazione di distruggermi la vita”.