Sono passati più di vent’anni dal suo debutto in televisione, ma quanto è cambiata la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin? Ecco alcuni scatti.

Silvia Toffanin ha ceduto a dei ritocchi?

Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico televisivo, dal 2004 al timone del talk di attualità di Canale 5, Verissimo. Stiamo parlando chiaramente di Silvia Toffanin, uno dei volti più noti delle reti Mediaset e compagna dell’Amministratore Delegato del Biscione, Pier Silvio Berlusconi. In questi anni, Toffanin, ha conquistato il pubblico e la critica con talento e simpatia, regalando numerose interviste che hanno emozionato. Per lei, dalla prossima stagione televisiva, partirà una nuova sfida. La conduttrice, infatti, condurrà un nuovo format all’interno dello spazio televisivo domenicale che è stato di Barbara D’Urso. D’altra parte, chi meglio di Toffanin può sfidare Mara Venier e il suo Domenica In?

Ma quanto è cambiata nel tempo Silvia Toffanin? Parliamo dei primi anni al timone di Verissimo. Secondo i rumors che circondano Cologno Monzese, la conduttrice sarebbe ricorsa a piccoli ritocchi estetici. A quanto pare Toffanin si sarebbe sottoposta a degli interventi odontoiatrici per rendere il suo sorriso perfetto. C’è da dire che, al netto delle voci, la conduttrice mantiene una splendida forma grazie ai duri allentamenti, e diete, a cui si sottopone. Lo sport, infatti, è una grande passione della conduttrice Mediaset.

Carriera e vita privata di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, dopo aver partecipato a Miss Italia nel ’97, ha debuttato sul piccolo schermo come Letterina, nel programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Ben presto le viene affidato il programma. Non solo moda, dove mette in mostra le sue doti da conduttrice. Nel 2004 inizia la sua avventura negli studi di Verissimo, programma che diventerà ben presto un cult del sabato pomeriggio televisivo.

Come detto, Toffanin vive una storia d’amore, da quasi vent’anni, con Pier Silvio Berlusconi. I due si conobbero, agli inizi degli anni 2000, ad una partita di beneficenza del Milan. La coppia ha due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, nata nel 2015. La conduttrice e l’AD Mediaset sono una delle coppie più amate dal grande pubblico.