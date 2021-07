Davvero difficile riconoscerla in questo scatto di tanti anni fa, ma oggi lei è una delle grandi stelle del mondo dello spettacolo nostrano. Cantante, attrice, produttrice: ecco di chi stiamo parlando.

Una giovanissima Claudia Mori

Il suo matrimonio con una delle leggende della musica, Adriano Celentano, non smette di far chiacchierare ed ha attraversato, con alti e bassi, più di mezzo secolo. Insieme hanno segnato cinema, musica e televisione. Lei, bellezza cristallina e talento purissimo è divenuta una vera e propria diva. Ma siete riusciti a riconoscerla in questa foto da giovanissima? Stiamo parlando di Claudia Mori. Anche se questo scatto risale a tanti anni fa, Mori all’epoca era già molto famosa. Questo perché aveva al tempo già recitato, ad appena 15 anni, come protagonista, nella pellicola Cerasella, accanto ad un altrettanto giovane Mario Girotti, meglio conosciuto come Terence Hill.

A cavallo tra gli anni ’50 e ’60, ovvero ad appena vent’anni, Claudia Mori reciterà in alcune grandi pellicole di successo. Tra queste, Rocco e i suoi fratelli, di Luchino Visconti e Sodoma e Gomorra. Ma in quegli anni si parlerà molto anche della sua vita privata. Nel 1964, in gran segreto presso la Chiesa di San Francesco a Grosseto, l’attrice sposa Adriano Celentano, all’epoca in vette alle classifiche musicale. I due, si conobbero l’anno prima sul set del film Uno strano tipo. Celentano, troncherà con la sua storia compagna Marilena Cantù. Mentre Mori, in precedenza, aveva avuto una relazione con Francisco Lojacono.

La coppia Mori e Celentano

Claudia Mori e Adriano Celentano iniziano un sodalizio artistico che spazierà dalla musica al cinema, passando per la tv. Nel ’67 pubblicano la notissima canzone La coppia più bella del mondo, mentre insieme, nel ’70, si aggiudicheranno il Festival di Sanremo con il brano Chi non lavora non fa l’amore.

Insieme firmano diverse pellicole di successo, come Er più – Storia d’amore e di coltello, L’Emigrante e Yuppi Du. Nel 1982, Mori, tornerà al Festival con il singolo Non succederà più. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2009, come giudice di X-Factor. Da allora, la moglie di Adriano Celentano si occupa a tempo pieno della sua casa di produzione.