Harry e Meghan premiati per aver scelto di avere solo due figli e aver così aiutato a ridurre l’impatto ambientale. Cosa ne penseranno William e Kate?

Il duca e la duchessa di Sussex hanno ricevuto un premio. Per cosa? Per aver deciso e dichiarato pubblicamente la loro volontà di non volere più di due figli. I due sposi hanno deciso di fermarsi dopo Archie Harrison (2 anni) e la piccola Lilibet Diana (nata a giugno). Tutto questo per il loro progetto di garantire un impatto più sostenibile al nostro pianeta.

Parole importanti da annunciare, che non sono rimaste nell’ombra. L’ente benefico Population Matters infatti ha ascoltato Harry e Meghan Markle e ha deciso di premiarli per questa loro decisione con annessa consegna di un premio.

Il premio tutto green è stato consegnato alla coppia l’11 luglio, in occasione della Giornata mondiale della Popolazione, dal Consiglio direttivo del Programma di sviluppo della Nazioni Unite. Secondo l’ente Population Matters la loro è stata una “decisione illuminata” aggiungendo che “grazie alla loro scelta, Harry e Meghan contribuiranno a garantire un futuro migliore ai loro figli ma soprattutto saranno un modello per le altre famiglie”. La penseranno tutti allo stesso modo?

Non è la prima volta che il duca e la duchessa di Sussex parlano del loro desiderio di avere solo due bambini. Nel 2019 l’avevano annunciato durante un’intervista ad una edizione speciale di Vogue Uk e la notizia aveva fatto lo stesso scalpore e suscitato lo stesso interesse avvenuto oggi. Non tanto per la decisione in sé di non voler una famiglia allargata, quanto per l’incoerenza incontrata da qualcuno nelle parole dei due coniugi. C’è chi non ci vedeva affatto chiaro nella scelta di non volere più di due figli per ridurre l’impatto ambientale, ma continuare a viaggiare in voli privati intercontinentali. Per tanti infatti lo stile di vita adoperato da Harry e Meghan in USA non è considerato affatto sostenibile. Non sarebbe più sensato se cominciassero a rinunciare a tanti altri sfizi “per aiutare il nostro pianeta”, prima di optare per questa decisione di non volere un altro bambino? Per non parlare del fatto che, dati i loro precedenti con la famiglia Reale e la evidente e ormai conosciutissima disputa con il fratello, Harry e Meghan con la loro dichiarazione hanno mandato un’altra frecciatina al principe William e a sua moglie Kate Middleton, che di figli invece ne hanno tre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Meghan Markle aveva un piano ben preciso fin dall’inizio. Lo ha rivelato una persona vicina alla Royal Family

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Harry e William si incontrano per Lady D, ma qualcosa non va come dovrebbe