Il famoso e spesso polemico Chef Rubio ne fa una delle sue pubblicando un tweet spiacevole. Questa volta però a dissentire sono pure i suoi fan.

Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, ex rugbista e famoso conduttore di DMAX, ha presentato vari programmi televisivi di cucina e non come Unti e Bisunti, Il cacciatore di tifosi, Rugby Social Club, I re della griglia, Il ricco e il povero, È uno sporco lavoro, ma soprattutto l’ormai conosciutissimo Camionisti in trattoria, trasmesso sul canale NOVE dal 2018.

Chef Rubio è famoso anche per le sue frequenti polemiche e i suoi commenti sinceri e diretti (a volte troppo), che non lasciano via di scampo per chiunque sia il malcapitato protagonista della sua diatriba. L’abbiamo già visto sotto “accusa” dopo alcuni commenti contro la giornalista Selvaggia Lucarelli, ritenuti misogini e per i quali Amnesty International Italia ha deciso di bloccare la sua collaborazione. Questa una delle tante vicende spiacevoli in cui si è ritrovato Chef Rubio dopo qualche parola di troppo. I suoi followers però, l’hanno sempre amato e stimato anche per questo, apprezzando la sincerità schietta dello chef. Fino a qualche giorno fa, precisamente il 9 luglio, quando Chef Rubio ha deciso di svegliarsi e pubblicare la mattina presto un tweet che l’ha mandato direttamente alla gogna mediatica. Il tweet, precisamente una foto, lo ritrae con in primo piano la mano girata, che mostra il palmo, su cui lo chef ha scritto una bestemmia. Il tutto, accompagnato dalla descrizione “Buongiorno #PremioStrega2021”.

Numerosissimi i commenti sotto al tweet del conduttore, tanti da parte di chi l’ha sempre sostenuto e che invece, ora, ha preso le distanze dal gesto considerato esagerato e fuori luogo. Tra i commenti si legge “Scusa la franchezza ma mi hai deluso . Anche se so che nn te frega un c****”. Perché forse il pubblico di Chef Rubio lo conosce bene e sa bene che a lui, probabilmente, di aver sbagliato, non frega niente, tanto che scrive un altro tweet in risposta a tutte le polemiche:

Non è che se ve scrivete le cose sulle mani, allora magicamente gli stronzi smettono d’esse stronzi. Uscite da sti cazzo de social e mettete le mani in faccia all’ignoranza se veramente volere cambiare le cose, altrimenti io so libero de disegnamme i cazzi in fronte. #PRCMDNN — Rubio (@rubio_chef) July 9, 2021

