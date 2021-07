Khaby Lame ha ammesso per la prima volta di essere dislessico: “Gli altri provano a porti limiti ma tu devi porti i tuoi e superarli“, ha dichiarato sui social, e poi ha parlato del proprio rapporto con la dislessia.

Khaby Lame è dislessico: lo ha ammesso lui stesso sui suoi canali social, in risposta alle tante richieste dei fan curiosi che lo hanno riempito di domande sulla sua vita personale. Il TikToker di Chivasso si è lasciato andare in alcune considerazioni in merito: ecco che cosa ha detto.

Khaby nella sua vita non si è fatto fermare da niente, nemmeno dalla dislessia di cui soffre sin da bambino. Mantenendo un atteggiamento positivo e fiducioso verso il futuro è riuscito ad affrontare tutte le sfide che gli si sono presentate nel corso della sua vita, arrivando al successo e ad essere conosciuto nei social di tutto il mondo. L’account TikTok di Khaby conta infatti quasi 81 milioni di followers ed ha ricevuto più di un bilione di “mi piace”: numeri mai visti, che hanno fatto registrare un record e che sono in continuo aumento. Khaby Lame ha così superato nel numero di follower Chiara Ferragni diventando l’influencer italiano con più seguaci. Secondo le stime di DeRev, società di strategia e comunicazione digitale, su TikTok un influencer con oltre 5 milioni di fan può arrivare a guadagnare fino a 60mila euro per un singolo post. Non è difficile immaginare, in proporzione, i guadagni di Khaby, che di followers ne ha 81 milioni, i suoi brevi video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khaby Lame (@khaby00)

Khaby Lame, le sue parole sulla dislessia

Proprio per questo Khaby ha voluto ricordare a tutti i suoi fan che chiunque può farcela, rispondendo a una domanda che spesso i suoi fan pongono a Google: “Khaby Lame è dislessico?“. “Sì. Non solo dislessico, sono anche discalculico volevo aggiungere“, ha risposto tramite i suoi canali social. Il giovane di Chivasso ha ammesso così di avere problemi non solo nell’elaborazione del testo ma anche nell’effettuare calcoli, ed ha poi spiegato come mai queste sue caratteristiche non sono mai state un problema per lui (e non dovrebbero mai esserlo nella vita di nessuno). “Non è che perché sei dislessico non arriverai mai a un punto“, ha detto Khaby. “La gente quando ti dice che non arriverai mai ad un punto, alla fine ti sta ponendo i suoi limiti. Ma quelli sono i limiti degli altri, non i tuoi. E le persone si fanno condizionare dai limiti degli altri e non provano a superare i propri. Tu non porti i limiti degli altri, ma porti i tuoi e superarli“. Insomma quella di Khaby vuole essere una vera e propria lezione di vita e di fiducia verso sé stessi, nella speranza di riuscire a far passare un messaggio positivo ai milioni di fan che lo seguono.

Leggi anche -> Khaby Lame, da disoccupato a re di TikTok: ecco quanto guadagna con milioni di visualizzazioni

Leggi anche -> Khaby Lame, 60 milioni di followers, rivela chi è la sua fidanzata