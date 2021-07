“Spietata” negli atti di bullismo nei confronti dello staff di Buckingham Palace: così il principe William avrebbe definito Meghan Markle. Parole pesanti, al punto che è dovuta intervenire la regina Elisabetta per calmare gli animi. Ecco che cosa è successo.

È sempre più evidente la spaccatura tra Meghan Markle con il marito Harry e il resto della famiglia, tra cui c’è anche il fratello del duca di Sussex, il principe William. Proprio William si è reso protagonista delle voci delle ultime ore: sembra che siano state rivelate alcune sue considerazioni sulla moglie del fratello che hanno fatto riaccendere la scintilla tra le famiglie, tanto da richiedere l’intervento della regina Elisabetta. Ecco che cosa è successo.

Meghan Markle accusata di essere spietata

“Il modo in cui quella donna ha trattato il mio staff è stato spietato“: questa la frase che William avrebbe pronunciato. Stando a quanto affermato dal biografo Robert Lacey, autore del libro-scandalo “Battle of Brothers”, le parole che William avrebbe usato contro la cognata Meghan Markle non lascerebbero spazio ai dubbi.

La consorte di Harry, già profondamente ostile nei confronti del sistema reale, avrebbe quindi trattato con supponenza, disprezzo e violenza verbale i domestici che da anni affiancano i membri della Royal Family, tanto da farli sentire umiliati al pari di schiavi. Una condotta inaccettabile, soprattutto per William che da sempre è molto attento all’educazione. E proprio per questo, come scrive Lacey sul “Daily Mail”, avrebbe bollato la duchessa del Sussex come “spietata“.

L’evento sicuramente non favorisce alcun riavvicinamento tra le famiglie dei due fratelli: “Purtroppo tra il futuro re e il fratello Harry non c’è stata alcuna riconciliazione, i rapporti restano molto tesi“, continua a scrivere il biografo. “Nell’intervista a Oprah Winfrey sono volate accuse troppo pesanti. Lontani dalle telecamere hanno ricominciato a litigare, è esplosa la rabbia e sono state dette parole forti“.

Diverso invece è l’atteggiamento della regina Elisabetta II, che vorrebbe vedere i due fratelli, nonché suoi nipoti, uniti come prima: proprio per questo ha già invitato i Sussex al prossimo Trooping the Colour e al Giubileo di Platino, mandando così il proprio messaggio di pace. “Resta da capire se i Sussex avranno accesso al balcone di Buckingham Palace“, si chiede il Daily Mail, in attesa di capire se sarà mai possibile un riavvicinamento definitivo tra i due fratelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇬🇧William&Kate&children🇬🇧 (@cambridgefamilyfanaccount)

Leggi anche -> Il figlio di Meghan e Harry non sarà mai principe: Carlo pronto per la riforma

Leggi anche -> Meghan, prima sconfitta: il libro scritto per i bambini è un completo disastro, e Kate ne gioisce