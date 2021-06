Meghan, prima sconfitta: il libro scritto per i bambini è un completo disastro, e Kate ne gioisce

Il libro per bambini appena uscito, scritto da Meghan Markle, non è andato come si sperava: un punto a favore della cognata “rivale” Kate Middleton, il cui libro fotografico è stato invece un successo.

È appena uscito “The Bench“, il libro illustrato per bambini scritto dalla duchessa di Sussex, consorte del principe Harry. Ma la critica e il pubblico non ha apprezzato il volume come Meghan sperava, ecco perché.

Meghan presenta “The Bench”

Di certo nessuno si aspettava questi risultati dal libro per bambini scritto da Meghan Markle. “The Bench” è da poco uscito nelle librerie di tutto il mondo ma non è stato accolto a braccia aperte né dalla critica né dai piccoli lettori. Il giorno dopo la sua uscita il titolo non è andato bene, al contrario di quello che tutti si aspettavano: su Amazon non è riuscito ad andare oltre la 204esima posizione nella classifica dei libri più venduti sul sito, salvo poi riuscire a recuperare parecchie posizioni nel corso della serata, conquistando il posto tra i 50 titoli più venduti ma all’interno di una più ristretta lista che prende in considerazione soltanto la narrativa afroamericana. Sebbene la classifica non sia affatto definitiva e anzi si prevedono diversi e frequenti cambi di posizione nei prossimi giorni, l’esordio “sottotono” ha stupito tutti ed in primis la duchessa Meghan.

“The Bench”, il giudizio dei lettori

La critica ha speso pesanti parole per descrivere il volume: “Ci si chiede come un editore avrebbe potuto ritenere opportuno pubblicare questa serie di omelie un tanto al chilo che sfidano la grammatica, figuriamoci pensare che qualsiasi bambino avrebbe avuto voglia di leggerlo, ma questo è il mondo dei Sussex, in cui anche l’attività di crescere una famiglia è tutta una questione di brand“, ha scritto sul “Daily Telegraph” Claire Allfree. In particolare proprio la scrittura è stata oggetto di molti commenti negativi, alcuni dei quali hanno paragonato la favola ad un mero manuale di self-help per neo genitori e altri ancora hanno attribuito il fallimento del libro anche alla morale troppo esplicita che è contenuta in maniera per niente celata nel racconto.

Avrebbe dovuto essere un semplice libro che “racconta il legame speciale fra padre e figlio visto dalla madre”, ma a quanto pare il messaggio non è stato pienamente recepito.

Diversamente invece è andata per Kate Middleton. Anche la cognata “rivale” di Meghan si è cimentata nell’ideazione di un libro: non una favola ma un libro fotografico, “Hold Still”. Pensato con la collaborazione della National Portrait Gallery, il volume ha documentato le vite dei cittadini inglesi durante il lockdown. A differenza di “The Bench”, il libro di Kate ha da subito scalato le classifiche sin dal 7 maggio quando è uscito nelle librerie e continua ad apparire in cima alla lista con le migliori recensioni.

