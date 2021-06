Mirco Marchetti muore a 34 anni in un modo terribile a Rosà, in provincia di Vicenza: il suo corpo ritrovato decapitato.

Drammatico incidente stradale nel Comune di Rosà, in provincia di Vicenza. Nella notte di ieri, nei pressi dell’incrocio tra la Strada Provinciale 58 e via Roncalli, un motociclista ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. La vittima è Mirco Marchetti, 34 anni, imprenditore del posto residente proprio a Rosà. A notare il cadavere dell’uomo è stato nella primissima mattinata di ieri, attorno alle 4 del mattino, un passante che – mentre si recava a lavoro – ha notato un palo piegato e pezzi di carrozzeria dispersi sull’asfalto.

Dopo essersi fermato, l’uomo ha notato prima la moto a terra a lato della strada e, subito dopo, il corpo di Marchetti, straziato dall’incidente: il cadavere, infatti, era privo della testa. Immediatamente il passante ha inoltrato una segnalazione ai Carabinieri, che accorsi sul posto hanno per prima cosa identificato la vittima dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, Marchetti sarebbe morto sul colpo dopo un impatto violentissimo con un palo della segnaletica verticale. Il trentaquattrenne viaggiava a bordo della sua Triumph Limiterd 986 MF quando – per ragioni che rimangono da accertare – avrebbe perso il controllo del mezzo. La moto sarebbe quindi uscita di strada, finendo per colpire violentemente l’indicazione e causando la decapitazione della vittima.

L’esatta dinamica dell’incidente dev’essere tuttavia ancora chiarita in modo definitivo. Per questo sono in corso ulteriori rilievi ed accertamenti da parte dei Carabinieri di Rosà e Bassano, che intendono fare piena luce sull’accaduto. La moto di Marchetti, intanto, è stata posta sotto sequestro. Dalle prime verifiche effettuate, comunque, risulterebbe escluso il coinvolgimento di altri mezzi nell’incidente. Il corpo della vittima è stato trasferito presso l’obitorio di Bassano del Grappa dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Un’altra tragedia della strada che vede coinvolto un motociclista, a poche settimane dal terribile incidente costato la vita, nel bresciano, a Nicolò Grillo, morto ad appena 26 anni dopo aver lottato per sopravvivere ad una terribile caduta.