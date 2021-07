L’attaccante Mario Balotelli, grande protagonista di Euro 2012, commenta la decisione della Nazionale di calcio di non aderire alla protesta Black Lives Matter.

Fu uno dei protagonisti assoluti degli Europei del 2012 Mario Balotelli, l’attaccante attualmente privo di una squadra che ottenne assieme agli Azzurri la medaglia d’argento dopo un torneo colmato da prestazioni maiuscole. Il calciatore – anche a causa di episodi accaduti fuori dal campo giudicati inappropriati ed un rendimento forse troppo incostante – non fa parte quest’anno della Nazionale che ha raggiunto le semifinali di Euro 2021, da disputare contro la Spagna domani sera ma ha voluto comunque esprimersi sul gioco dei compagni ed in merito alle polemiche che hanno ricevuto per non essersi inginocchiati come gesto di solidarietà verso il movimento Black Lives Matter: “No, l’Italia sta facendo benissimo anche senza di me. Ma grazie del pensiero”, ha risposto sulle storie di Instagram il calciatore ai fan che reputavano ingiusta la sua assenza nel team azzurro.

Alla fatidica domanda sulle polemiche verso la Nazionale, Mario Balotelli risponde deciso: “Certo. E avrei fatto inginocchiare tutti anche”, le parole di Supermario che nella sua carriera purtroppo ha fatto spesso i conti con episodi di razzismo, rendendo questa battaglia ancora più personale per l’ex attaccante del Brescia. I suoi compagni hanno però già affermato di voler combattere il razzismo: “Con altri gesti”, nonostante Balotelli non sia l’unico ex calciatore della Nazionale ad aver protestato in merito. L’attaccante che a 30 anni si trova senza una squadra non perde la speranza di poter tornare a vestire la maglia azzurra. Ad un fan che gli ha chiesto se pensa di essere convocato in occasione dei mondiali in Qatar del 2022, il giocatore ha risposto: “Incrociamo le dita”.