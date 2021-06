Una bimba di quattro anni è svanita apparentemente nel nulla. La polizia ricerca la bambina, avvistata l’ultima volta in compagnia di una donna in un parco giochi.

C’è grande preoccupazione tra la comunità locale per la scomparsa di Scarlet Duddy, la bambina di quattro anni svanita nel nulla che la famiglia sta disperatamente cercando di ritrovare contattando anche gli investigatori. Una sparizione dalla dinamica misteriosa, soprattutto perchè la bimba sarebbe stata avvistata per l’ultima volta in compagnia di una donna – forse una parente – ma non è chiaro come la donna sia arrivata a trovarsi da sola con la bimba. Una sparizione che ricorda per certi versi casi più famosi accaduti anche in Italia: Scarlet Duddy infatti risiedeva con i genitori a Derry in Irlanda del Nord e, secondo gli investigatori, potrebbe trovarsi ancora nel paese: “Siamo ansiosi di sapere che Scarlet è al sicuro e sta bene. Riteniamo che potrebbe essere in compagnia di un parente e in Irlanda”, dichiara infatti l’investigatore che sta seguendo il caso.

L’ultimo avvistamento di Scarlet Duddy risale alle ore 12:00 del 29 giugno: dei testimoni dicono di aver notato la bimba in compagnia di una donna che la stava accompagnando all’uscita del parco giochi situato su Springtown Road nella provincia di Derry. La donna in questione per l’appunto potrebbe essere una parente – secondo la polizia – che per ragioni ignote si sarebbe allontanata, portando via con se Scarlet. Gli agenti hanno lanciato un appello ai cittadini nord irlandesi, chiedendo collaborazione e di segnalare qualsiasi avvistamento diramando anche l’identikit della piccola: “Indossava leggings color pesca, una gonna color pesca, una t-shirt color pesca, un maglione blu scuro con un cuore di paillettes argentate. Se qualche cittadino ha informazioni su Scarlet, lo esorto a contattare immediatamente la polizia”, si legge nel comunicato ufficiale sulla vicenda. Le sparizioni di minori sono casi angoscianti che non sempre si risolvono nel migliore dei modi ma in questo caso, la polizia sembra ottimista e convinta di avere già una pista da seguire.