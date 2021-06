L’avvertimento arriva dalla ex del principe Andrea: la ex modella Caprice Bourret ha voluto avvisare Meghan Markle che il tipo di rigida educazione ricevuta dai Reali prevarrà sempre su ogni cosa, impedendo un definitivo allontanamento di Harry dalla sua famiglia d’origine.

Il principe Harry è ormai sempre più lontano dalla Royal Family ma da parte di qualcuno che ha conosciuto bene la Famiglia Reale arriva un avvertimento diretto proprio a Meghan Markle, consorte del duca di Sussex. Ecco che cosa ha detto Caprice Bourret, ex compagna del principe Andrea.

Caprice rivela: “Harry non reggerà la vita a Los Angeles”

Dopo le polemiche scatenate dall’intervista dei duchi di Sussex per Oprah Winfrey – durante la quale Meghan aveva denunciato episodi razzisti all’interno della Royal Family – sembrava essere ormai definitivo l’allontanamento della coppia dai Windsor, complice anche la distanza. Insieme i due hanno scelto di trasferirsi in California, dove cresceranno i loro figli Archie e Lilibet Diana, nata da pochi giorni e nemmeno il funerale del nonno Filippo è riuscito a ricucire i rapporti tra i Reali.

Eppure c’è chi sostiene il contrario: il figlio di Carlo e Diana tornerà a riavvicinarsi al resto della propria famiglia. Almeno secondo le parole di Caprice Bourret, intervenuta sull’argomento in un’intervista al settimanale “Closer”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caprice Bourret Official (@capricebourret)

La Bourret ha esperienza in fatto di Reali: nel 2000 ha avuto una relazione con il principe Andrea a seguito del suo divorzio da Sarah Ferguson. Così Caprice ha potuto studiare da vicino le dinamiche all’interno della Royal Family, vivendo in prima persona i problemi che inevitabilmente emergono nelle complicate relazioni con un Windsor. Nonostante le pulsioni trasgressive e la voglia di rompere con la tradizione dei Reali che ha potuto osservare anche nel principe Andrea, la ex modella ha spiegato che è la rigida educazione che i principi hanno ricevuto sin dalla loro nascita a prevalere, alla fine, sul loro comportamento. Proprio per questo ha sostenuto a gran voce che “il principe Harry non reggerà la nuova vita a Los Angeles e tornerà sui suoi passi“. Anche la Bourret ha vissuto parecchi anni a Los Angeles e conosce bene tutti i limiti della grande città californiana, in particolare la superficialità. Caratteristica che, a suo dire, poco si sposerebbe con la cultura e la raffinatezza nelle quali Harry è stato cresciuto. Non a caso la donna nell’intervista si rivolge direttamente al principe, invitandolo ad ammettere anche solo a se stesso quanto la vita che conduce ora sia diversa da quella a cui è stato abituato.

L’educazione dei Windsor

Durante la relazione con Caprice, anche il principe Andrea (all’epoca 40enne) aveva spesso dato segni di ribellione, tanto da addirittura commettere oltraggio alla corona. Come lei stessa ha raccontato al settimanale, infatti, una volta Andrea la fece sedere sul trono della regina Elisabetta II, ovviamente di nascosto. Non solo, avrebbe anche spinto Caprice a rubare da Buckingham Palace una ciotola da lei particolarmente apprezzata che la donna ha poi portato a casa della propria madre, dove quella ciotola si trova tutt’ora.

Ma nonostante gli episodi di ribellione a prevalere è stata l’educazione ricevuta da Andrea a creare un divario incolmabile tra i due, portandoli a separarsi.

L’impostazione data dalla Royal Family è difficile da dimenticare, e le mogli dei principi riescono a gestirla solo allineandosi perfettamente con il loro pensiero e stile di vita.

Una delle fonti vicine al duca di Sussex ha riferito che dopo il viaggio negli UK per il funerale del nonno Filippo Harry avrebbe avuto qualche ripensamento, pentendosi delle parole dette d’impulso ad Oprah e, anzi, sentendosi imbarazzato.

Meghan è avvisata: secondo le parole di Caprice (e non solo) un riavvicinamento di Harry alla famiglia avverrà a breve.

