Diego Dalla Palma parla senza filtri della sua vita difficile fatta di alti e bassi e racconta di essere stato picchiato e abusato: ecco le sue parole.

“Sono stato vittima di manipolazioni affettive“, dichiara Diego Dalla Palma, confessando a “Il Fatto Quotidiano” di essere stato picchiato in passato da un ex compagno. Nell’intervista il truccatore ed imprenditore italiano si è raccontato senza filtri, ammettendo anche i suoi (pochi) punti deboli.

“In certi momenti la malinconia è musica per il mio tormento, è una dolce compagnia che non ha nulla a che fare con la tristezza. Quanto ai tormenti, non riesco a sopirli: ci ho provato ma non ci sono riuscito“, ha detto Diego della Palma a “Il Fatto Quotidiano” che lo ha raggiunto in occasione dell’esordio del nuovo programma “Uniche” su Rai Premium, nel quale il truccatore intervista grandi donne protagoniste del mondo dello spettacolo e della cultura. Ma questa volta Dalla Palma si è trovato dall’altro lato e a raccontare la sua vita è stato proprio lui.

Una vita travagliata e ricca di tante emozioni, talvolta anche negative. E così il guru della moda ha parlato per la prima volta di tutte le gioie e i dolori della propria esistenza.

Diego Dalla Palma, le relazioni d’amore

“Alcuni uomini sono stati con me solo per ciò che potevo portare loro a livello di contatti sociali“, ha spiegato nell’intervista. Sono stati tre i grandi amori nella vita di Diego Dalla Palma: una donna, Anna, e due uomini, che però hanno voluto rimanere anonimi. Con loro l’imprenditore non si sente più. “Questo per me è un vuoto enorme“, ha detto a proposito, “perché non avere contatti? Allora quello di un tempo non era amore“.

“L’amore ti resta dentro, l’affetto evapora. Io poi purtroppo ho un rapporto complicato con l’amore“, sostiene Dalla Palma, rivelando di avere avuto spesso la tentazione di tradire il proprio partner, autodefinendosi un “rispettoso traditore“.

Il passato tormentato

Ma la cosa peggiore che Diego Dalla Palma ha dovuto subire, oltre a due anni di abusi da un prete mentre era ancora al collegio, è stato il pestaggio subito a casa propria. L’uomo l’ha aggredito, picchiandolo così violentemente da fargli perdere conoscenza. “Fu uno shock enorme“, ha commentato il truccatore a “Il Fatto Quotidiano”, “Quell’uomo è stato denunciato ma grazie alla legge se ne sta tranquillamente in giro per l’Italia“. Diego non ha paura di incontrarlo nuovamente, anzi, ciò che gli fa più paura è “lo stordimento, il non capire chi sono, il dipendere da altri“.

Oggi però Della Palma è un imprenditore di successo e può dire di sentirsi pienamente realizzato, le esperienze vissute, anche quelle più negative, lo hanno reso più forte: “La violenza mi ha portato un disperato bisogno di affetto: appena captavo insicurezza, non mi sentivo all’altezza ed entravo nel panico. A un certo punto ho detto a me stesso: «Basta: ammazzati o reagisci». Ho reagito”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Dalla Palma (@diegoperte)

Leggi anche -> Gessica Notaro, sfregiata con l’acido: “Oggi mi vedo bella e apprezzo molto di più quello che ho”

Leggi anche -> Harry e Meghan, dopo Lilibet Diana nessun altro figlio