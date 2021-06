L’autostrada A18 nel tratto tra Fiumefreddo e Giardini Naxos è stata teatro di un tremendo incidente stradale. Ci sono purtroppo sia morti che feriti.

Ancora un incidente fatale su un’autostrada importante, stavolta in provincia di Fiumefreddo: il dramma che va ad allungare la già massiccia lista di persone che hanno perso la vita sulle strade italiane ha avuto luogo sulla A-18, arteria fondamentale per l’isola siciliana che connette le provincie di Messina e Catania. Lo scontro, risalente alla mezzanotte di ieri ma che ha richiesto un lungo lavoro per sgombrare il tratto di strada dai resti dei veicoli coinvolti, è avvenuto proprio tra Giardini Naxos e Fiumefreddo su un tratto di strada dove al momento dell’incidente non c’era particolarmente traffico. L’incidente sembrava aver coinvolto solo un veicolo ma successive informazioni pervenute dalla polizia stradale parlano di due auto coinvolte nell’incidente.

Una Volkswagen Polo a bordo della quale viaggiavano sei persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare che tornava da un matrimonio, ha perso improvvisamente il controllo per circostanze non ancora verificate, sbandando contro il guard rail a protezione della carreggiata, colpendo anche una Fiat Punto. Il guidatore della Polo – un uomo di 48 anni, Santo Previtera, sbalzato dall’abitacolo dopo l’impatto – ed il figlio Fabio di 14 anni hanno perso la vita sul colpo. All’arrivo dei soccorsi, i sanitari dopo aver solo potuto constatare il decesso dei due, si sono subito resi conto della gravità delle ferite degli altri passeggeri dell’utilitaria: la moglie dell’uomo e gli altri tre figli del conducente hanno tutti riportato ferite costringendo il 118 a chiamare sul posto anche l’eliambulanza per trasportare i quattro presso l’ospedale più vicino. Non sembra che tra i passeggeri della Punto ci siano vittime né feriti. Un altro drammatico incidente in Sicilia quello di Fiumefreddo dopo la tragedia di Palermo, costata la vita a due giovani pochi mesi fa.