Emanuela sente le grida e corre a difendere la vicina dall’aggressione del figlio: muoiono insieme

Il Comune di Trevignano Romano sconvolto da un duplice omicidio: Graziella Marzioli ed Emanula Senese sono state uccise al culmine di una lite in via di Vigna Rossa.

Orrore a Trevignano Romano, Comune nell’area Metropolitana di Roma non lontano dal lago di Bracciano, dove un uomo si è reso responsabile di un duplice omicidio nella giornata di ieri, domenica 6 giugno 2021. Vittime del delitto, avvenuto verso l’ora di pranzo in via di Vigna Rossa, sono due donne: Graziella Marzioli ed Emanuela Senese, rispettivamente madre e vicina di casa di Andrea Bocchini, ritenuto dagli inquirenti il probabile assassino. Bocchini, 34 anni, residente di Trevignano conosciuto in paese, aveva avuto problemi di tossicodipendenza e qualche piccolo precedente penale.

Le informazioni a disposizione rimangono al momento poco dettagliate, ma tutti gli indizi porterebbero gli inquirenti a sospettare della colpevolezza del trentaquattrenne. Chi lo conosce lo descrive come una persona introversa e spesso molto isolata. Nessuna ipotesi, al momento, è stata verificata a proposito delle ragioni che potrebbero aver spinto Bocchini al gesto: è probabile, secondo le Forze dell’Ordine, che il duplice omicidio possa essere scaturito da una dura lite. Secondo una ricostruzione, l’uomo potrebbe aver chiesto dei soldi alla madre senza ottenerli, e il diniego potrebbe aver scatenato la sua furia. La discussione sarebbe cominciata verso le 13, e Bocchini al culmine della rabbia avrebbe afferrato un bastone trovato in casa per colpire e trafiggere ripetutamente la madre.

Sarebbe in quel momento che – sentendo grida provenire dall’appartamento – una vicina di casa residente nello stesso stabile avrebbe deciso di intervenire, precipitandosi a casa di Bocchini per tentare di aiutare la donna e finendo, invece, per divenire la seconda vittima della violenza del trentaquattrenne. Sul posto si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Bracciano per effettuare rilievi ed accertamenti utili alle indagini. Sotto la guida del capitano Simone Pietro Anelli, i militari dell’Arma hanno effettuato una prima ricostruzione dei fatti; presenti anche il medico legale per i primi riscontri sulle salme e il Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia per i rilievi scientifici. Sui due cadaveri, in seguito alle prime rilevazioni, sarebbero stati riscontrate ferite lacero contuse, anche se a chiarire definitivamente le cause dei decessi saranno le autopsie, nei prossimi giorni.

Dopo la colluttazione, Bocchini ha tentato di darsi alla fuga a bordo di un’auto rubata. Nel suo disperato tentativo di allontanarsi dalla zona, il trentaquattrenne ha causato un incidente stradale coinvolgendo altri veicoli: lo scontro ha comportato il ferimento – per fortuna non grave – di alcuni automobilisti, per i quali è stato necessario anche il trasferimento presso l’ospedale di Bracciano. Per Bocchini è scattato l’arresto e, subito dopo, il trentaquattrenne è stato condotto a sua volta presso l’ospedale Padre Pio, dove si trova, costantemente piantonato. Al momento, l’accusato del duplice omicidio risulta indagato dalla Procura di Civitavecchia.

