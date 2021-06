Ancora un incidente grave a Milano dove un suv con due giovani di 20 e 23 anni a bordo si è ribaltato su Viale Fulvio Testi. I soccorritori sono arrivati quasi subito.

Un incidente avvenuto nella notte di Milano ha visto coinvolto un suv con a bordo due giovani, rispettivamente il conducente, Idris El Sawah 20 anni, ed un amico che sedeva sul posto del passeggero che ne ha 23. L’incidente, avvenuto in prossimità alla fermata della Metro 5 di Bignani in Viale Fulvio Testi è l’ennesimo scontro fatale avvenuto nel 2021 e si è consumato di notte attorno alle ore 22:30. Anche in questo caso, la dinamica del sinistro è stata ricostruita in modo approssimativo dalle autorità, in attesa di poter effettuare rilievi più precisi sulla scena del dramma. Comunque, secondo quanto hanno raccontato i soccorritori del 118 arrivati sul posto il suv con a bordo i giovani stava percorrendo la strada milanese quando improvvisamente il 20enne alla guida del BMW X5 avrebbe urtato lo spartitraffico, forse per una distrazione o forse per evitare un ostacolo sulla carreggiata.

Il veicolo, a causa anche della sua elevata altezza da terra e forse di una velocità sostenuta, si è alzato in aria ribaltandosi più volte prima di terminare la sua corsa sull’asfalto con gravi danni alla carrozzeria. Nonostante le misure di sicurezza del veicolo, i ragazzi sono rimasti gravemente feriti e all’arrivo del personale dell’autoambulanza di turno il 20enne che guidava – in condizioni molto gravi – è stato indirizzato in codice rosso presso l’Ospedale di Niguarda dove purtroppo ha perso la vita non molto tempo dopo. Rimane invece ricoverato il 23enne che viaggiava con la vittima, trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Il ragazzo non ha ancora rilasciato testimonianze in merito all’incidente che va a sommarsi alle decine di tragici sinistri costati la vita ad una o più persone nel 2021.