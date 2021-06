Meghan, la più grande paura è perdere il titolo di duchessa: a Harry chiede di abbassare i toni

C’è una paura nascosta ma ben presente che perseguita Meghan Markle, duchessa di Sussex: quella di perdere il proprio titolo nobiliare. Al punto da voler mettere il freno alle dichiarazioni del marito Harry. E così la coppia ormai lontana dalla Royal Family inverte la rotta.

Ognuno ha la propria paura, ma quella di Meghan Markle si avvicina pericolosamente alla realtà. La duchessa di Sussex ha capito che continuare a parlare (in negativo) della Royal family potrebbe portare lei e il marito, il principe Harry, a perdere i loro titoli nobiliari. Cosa che la duchessa teme più di qualsiasi altra. E così pensa ad un cambio di rotta.

Sono sempre più tesi i rapporti tra la coppia formata da Harry e Meghan e il resto della Royal Family. I duchi di Sussex hanno deciso da tempo di stabilirsi in pianta stabile in California, terra natia di Meghan, allontanandosi dalla Royal Family in Inghilterra. I loro figli cresceranno così in America, lontani dalle dinamiche della monarchia e dai tabloid inglesi che seguono assiduamente la vita dei reali.

Ma non è solo la distanza a dividere Harry e Meghan dal resto della famiglia: gli ultimi mesi infatti sono stati un crescendo di dichiarazioni shock e progressivo allontanamento dal resto della famiglia, a partire dall’intervista che la coppia ha rilasciato qualche mese fa ad Oprah Winfrey e che ha fatto tanto scalpore.

Megan Markle preoccupata di perdere il titolo

È ormai noto come Meghan non si sia mai trovata a suo agio nella Royal Family, un ambiente a lei ostile nel quale, dopo aver sposato il principe Harry, ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Proprio questo sta alla base del suo allontanamento dai Windsor. Ma forse Meghan, a distanza di anni, adesso ci sta ripensando.

Dopo le recenti dichiarazioni di Harry nella docu-serie “The Me You Can’t See”, la Markle ha voluto mettere un freno. A spingerla, secondo quanto rivelato da fonti vicine alla coppia alla rivista “Heat”, sarebbe proprio la paura di perdere il titolo di duchessa, di cui va molto fiera e che sfoggia in ogni occasione, ad esempio nell’ultimo libro per bambini che ha scritto – “The Bench” – nel quale si è firmata con il proprio titolo di Duchessa di Sussex. Perdere il prestigioso titolo nobiliare vorrebbe dire per lei rinunciare anche a diverse offerte di lavoro e collaborazioni, e per questo sta chiedendo anche ad Harry di abbassare i toni con la Royal Family.

Per tutti i fan della Famiglia Reale questa potrebbe essere una bella notizia: che sia il primo effettivo segno di un’inversione di rotta verso una riappacificazione con la famiglia in Inghilterra?

