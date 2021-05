William e Harry arriveranno mai a una tregua? Secondo la corrispondente reale, Kinsey Schofield, si ma solo a condizione che la duchessa Meghan Markle si faccia da parte: “Le cose potrebbero tornare alla normalità se Harry si separasse e tornasse da solo nel Regno Unito“.

Forti dichiarazioni sono state rilasciate da Kinsey Schofield. La corrispondente reale infatti avrebbe affermato che secondo lei i principi potrebbero arrivare ad una tregua e ristabilire un clima di pace reale solo a patto che Harry lasci Meghan. Una buona occasione per ristabilire la pace tra i fratelli inoltre potrebbe essere l’inaugurazione della statua di Lady Diana che avverrà il 1 luglio.

Leggi anche–> Meghan Markle ed Harry festeggiano l’anniversario

“Credo che l’unica possibilità di riconciliazione tra Harry e William preveda, purtroppo, l’uscita di scena di Meghan Markle. Le cose potrebbero tornare alla normalità se Harry si separasse e tornasse da solo nel Regno Unito“. Queste le dichiarazioni rilasciate da Kinsey Schofield. Netta e senza filtri, in una intervista al Mirror ha poi aggiunto: “Ci sarebbe comunque il problema dei figli. Non li lascerebbe mai in un altro paese“. La corrispondente quindi non vede alternative: l’unica possibilità per portare una futura pace tra i principi passa inevitabilmente per la separazione tra Meghan e Harry.

Ma da dove nasce questa spaccatura tra i principi?

A dirla tutta, come ha scritto Robert Lacey nel suo libro Battle of the Brothers, il vero punto di rottura nel rapporto tra William e Harry è nato proprio alla vigilia dell’ingresso in famiglia di Meghan, quando William è venuto a conoscenza della volontà da parte di Harry di sposare Meghan. A quel punto il fratello maggiore ha invitato Harry a prendersi un po’ di tempo per riflettere, chiedendo anche l’aiuto dello zio Charles Spencer, fratello di Lady D. Ma il risultato fu una reazione ancora più ostile di Harry, che non solo ha rifiutato di rallentare, ma una volta che si è sposato, ha anche lasciato Londra, creando una spaccatura con la famiglia reale.

Meghan Markle ed Harry festeggiano l’anniversario

Meghan Markle e il principe Harry lo scorso 19 maggio hanno festeggiano il loro terzo anniversario di matrimonio. Tre anni di grandi cambiamenti per i Sussex, non solo perché la famiglia si è allargata con l’arrivo di Archie e tra pochissimi giorni della secondogenita, ma anche perché in questi 1000 giorni la coppia è riuscita a mettere in serie difficoltà la Famiglia Reale, prima con la rinuncia dello status e il trasferimento negli Usa e poi con i continui attacchi pubblici a quasi tutti i membri della famiglia. Nel giorno del loro anniversario però qualcuno ha voluto prendersi una piccola rivincita sulla coppia. Ma facciamo un passo indietro. Meghan Markle annunciò la sua prima gravidanza nell’ottobre 2018, a pochi giorni di distanza dal matrimonio di Eugenia di York e il fidanzato Jack Brooksbank. La notizia, come prevedibile, oscurò totalmente il grande giorno della cugina di Harry e William, catalizzando totalmente l’attenzione su Meghan. In questi giorni la sorella di Eugenia, Beatrice ha ricambiato il favore all’ex attrice e ha scelto il giorno dell’anniversario dei Sussex per rendere pubblico l’arrivo del suo primo figlio.