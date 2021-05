Beatrice di York annuncia la sua gravidanza nel giorni del terzo anniversario di Meghan Markle e del principe Harry ma non riesce ad oscurarli del tutto. Ecco cos’è successo.

Meghan Markle e il principe Harry lo scorso 19 maggio hanno festeggiano il loro terzo anniversario di matrimonio. Tre anni di grandi cambiamenti per i Sussex, non solo perché la famiglia si è allargata con l’arrivo di Archie e tra pochissimi giorni della secondogenita, ma anche perché in questi 1000 giorni la coppia è riuscita a mettere in serie difficoltà la Famiglia Reale, prima con la rinuncia dello status e il trasferimento negli Usa e poi con i continui attacchi pubblici a quasi tutti i membri della famiglia. Nel giorno del loro anniversario però qualcuno ha voluto prendersi una piccola rivincita sulla coppia. Ma facciamo un passo indietro. Meghan Markle annunciò la sua prima gravidanza nell’ottobre 2018, a pochi giorni di distanza dal matrimonio di Eugenia di York e il fidanzato Jack Brooksbank. La notizia, come prevedibile, oscurò totalmente il grande giorno della cugina di Harry e William, catalizzando totalmente l’attenzione su Meghan. In questi giorni la sorella di Eugenia, Beatrice ha ricambiato il favore all’ex attrice e ha scelto il giorno dell’anniversario dei Sussex per rendere pubblico l’arrivo del suo primo figlio.

Beatrice ha annunciato che lei e il marito di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi diventeranno genitori il prossimo autunno. Per molti la scelta della data della lieta novella non è stata per nulla casuale. Potevano aspettare o anticipare la comunicazione di un solo giorno per non pestare i piedi all’ex attrice, che a quanto pare non ama essere messa in secondo piano in nessun ambito, e invece Beatrice ha rubato la scena a Meghan, vendicandosi per la sorella Eugenia. Purtroppo la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea non poteva prevedere le nuove scottanti rivelazioni che il principe Harry avrebbe rilasciato nelle ore successive.

Il secondogenito di Carlo e Diana, infatti ha reso pubblici i suoi problemi con droga e alcol e soprattutto i pensieri suicidi della moglie mentre era incinta del loro primo figlio. Insomma sembra proprio che rubare la scena ai Sussex sia un’impresa più ardua del previsto e anche questa volta i riflettori sono tutti per loro!