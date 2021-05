Maria Laura De Vitis risponde alle critiche sulla sua relazione con Paolo Brosio e rivela il ciò che Fabrizio Corona le aveva consigliato di dire per ottenere maggiore visibilità. Ecco le sue parole.

Dopo giorni di polemiche Maria Laura De Vitis ha fatto sentire la propria voce sull’argomento più chiacchierato degli ultimi tempi: un probabile conflitto d’interessi nella sua relazione con Paolo Brosio. La 22enne ha rivelato che di mezzo c’è anche Fabrizio Corona: ecco che cosa le ha consigliato di fare l’ex re dei paparazzi.

Maria Laura si racconta senza filtri

Maria Laura De Vitis si è lasciata andare in una confessione senza precedenti a Fanpage, raccontando di ciò che Fabrizio Corona le avrebbe suggerito di dire per ottenere maggiore visibilità e quindi più ospitate nei programmi di Barbara D’Urso.

Accusata di aver iniziato la sua storia d’amore con Paolo Brosio solo per diventare famosa sfruttando la sua notorietà, la 22enne ha invece spiegato le proprie ragioni. “Quando è entrato nella Casa del GF Vip non mi aspettavo di essere tirata dentro tutto questo“, racconta. “Fare tv mi piace ma avrei preferito farla non come “fidanzata di”. Adesso punto a una mia carriera indipendente ma non ho mai voluto sfruttare Paolo. Semplicemente, non mi aspettavo quello che è accaduto“.

Maria Laura spiega di aver conosciuto Brosio prima di sapere che sarebbe andato al Grande Fratello Vip 5. Era l’agosto del 2020, “intorno al 20. Eravamo in uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi. Ci ha presentati un amico comune e io mi sono proposta di aiutarlo a organizzare l’evento benefico a cui stava lavorando“. Così i due si sono conosciuti e non si sono più lasciati, fino a poco tempo fa.

La notorietà per Maria Laura è stato solo un effetto collaterale della relazione con Paolo, che come ribadisce era del tutto disinteressata. “È stato come un vortice che mi aveva inghiottita ed eravamo in due, mi sentivo spalleggiata da Paolo“, spiega.

Maria Laura e l’incontro con Fabrizio Corona

Complici degli amici in comune, Maria Laura lo scorso novembre ha incontrato Fabrizio Corona, perché voleva darle “due dritte”. “Per fare televisione“, dicevano gli amici. “Per curiosità sono andata a conoscerlo. Molto ingenuamente, dico oggi, perché c’era un piano molto chiaro sotto che non avevo colto“, racconta Maria. “L’ho incontrato a Milano a casa sua. Mi disse che vedeva in me un grande potenziale, che avrebbe avuto un progetto per farmi fare tv“. Ma quello che le chiedeva Corona di dire in tv, lei non lo ha mai accettato. L’ex re dei paparazzi avrebbe voluto che la 22enne dicesse in televisione che Brosio la pregava e le chiedeva di far finta di essere solo un’amica perché potesse mantenere il suo profilo da religioso. “Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv. Cosa che avrebbe fatto passare male sia Paolo che me“, ha spiegato la ragazza. “Ci lasciammo con lui che mi diceva ‘Non mi deludere, sai quello che devi fare’. Gli risposi di non accendere nemmeno la tv perché lo avrei deluso“. E così Maria Laura ha scelto di raccontare solo la verità.

