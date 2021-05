Maria Laura De Vitis torna a parlare della fine della relazione con Paolo Brosio ma Eva Henger interviene sostenendo che la 22enne avesse un altro uomo ben prima della fine della relazione con il giornalista. Ecco cosa ha raccontato a Domenica Live.

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio non sono più una coppia. La bella modella 22enne ha deciso di lasciare l’attempato compagno, ma non rinuncia alle ospitate televisive per parlare della sua poco credibile relazione. Domenica scorsa è tornata da Barbara D’Urso, in compagnia di Brosio dove ha spiegato i motivi della loro separazione. La De Vitis ha affermato che sia lei che Polo Brosio non sono più innamorati. Il rapporto nel tempo è cambiato e in modo consensuale hanno deciso di troncare la storia d’amore. Affermazioni che non hanno persuaso gli ospiti in studio, convinti invece che Brosio sia ancora innamorato mentre Maria Laura abbia solo sfruttato la situazione. Dalla loro prima apparizione in tv, il pubblico ha sempre creduto che la modella volesse solo raggiungere la fama attraverso il compagno. Cosa che effettivamente è successa visto che entrambi sono diventati ospiti fissi nei programmi di Barbara D’Urso. Sempre secondo gli opinionisti, una volta raggiuto l’obbiettivo la ragazza si sarebbe disfatta del fidanzato. A convalidare questa tesi è arrivata anche Eva Henger, convinta che Maria Laura abbia deciso di lasciare il fidanzato per un altro uomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARIALAURA DE VITIS (@la.devitis)

Non è la prima volta che la 22enne viene accusata di aver tradito Brosio. Alcuni mesi fa un imprenditore milanese chiamò Barbara D’urso in diretta televisiva affermando di aver avuto un flirt con la modella mentre lei frequentava il giornalista. E ora, secondo la Henger, la situazione si sarebbe ripetuta. Eva ha raccontato di aver incontrato Maria Laura a Sharm El Sheikh in compagnia di un giovane uomo. La ex pornostar non ha visto la coppia scambiarsi effusioni in pubblico ma ha raccontato di aver notato un fortissimo feeling. Anche in questo caso, nonostante la relazione sia finita, Brosio ha voluto difendere l’ex compagna. Per il giornalista i sentimenti di entrambi sono stati autentici e nonostante la separazione il legame tra di loro è ancora saldo.

